Președintele interimar al României, Ilie Bolojan: ”Anul trecut am luat cam un miliard de euro împrumut săptămânal”

El subliniază că deficitele de anul trecut s-au înregistrat ”într-o perioadă de creştere”, iar pe viitor, orice guvern va veni, ”nu va putea fugi de această realitate”.

”Într-o situaţie limită se poate ajunge şi la creşteri de taxe”, a spus Bolojan într-o emisiune televizată, luni seara.

”Noi ce trebuie să le spunem românilor? Astăzi, noi am cheltuit, de mulţi ani de zile, mai mult decât ne-am putut permite, am luat împrumuturi mari, gândiţi-vă că anul trecut am luat cam un miliard de euro împrumut săptămânal, ca să asigurăm nişte echilibre bugetare - de euro, nu de lei - şi asta a însemnat că dobânzile la aceste credite vor creşte an de an şi indiferent ce guvern va fi, anul viitor, peste 2-3 ani de zile, nu va putea fugi de această realitate. Şi atunci avem câteva posibilităţi, pentru că gândiţi-vă că aceste deficite au fost într-o perioadă de creştere, deci n-a fost o criză, totuşi economia s-a mişcat, am mişcat lucrurile, am generat o dezvoltare care s-a bazat destul de mult pe consum şi pe importuri, având nişte deficite ale balanţei comerciale foarte mari”, a afirmat Ilie Bolojan, luni seară, la Antena 3, potrivit News.ro.

El a adăugat că ”orice fel de trepidaţie economică, orice fel de recesiune” ar duce România în situaţia în care nu s-ar mai putea împrumuta.

Bolojan avertizează: ”Se poate ajunge şi la creşteri de taxe”

Bolojan a spus că există trei soluţii: fie reducerea cheltuielilor de funcţionare, fie creşterea taxelor şi impozitelor în aşa fel încât care să compenseze deficitele, fie o combinaţie între cele două.

”Eu totdeauna am susţinut, totdeauna nu dăm oameni afară ca să ne aflăm în treabă, dar calculăm corect personalul. (...) De fapt aici nu e vorba să dai pe cineva afară, ci să nu mai cheltui banii cetăţenilor”, a adăugat Bolojan.

Întrebat de câţi bugetari ar avea nevoie România pentru a funcţiona bine şi eficient, Bolojan a afirmat că nu poate face estimări în acest sens, subliniind că în fiecare instituţie publică trebuie făcută o analiză de personal, dar şi în ceea ce priveşte sediile în care acestea funcţionează, procedurile şi birocraţia.

”Într-o situaţie limită se poate ajunge şi la creşteri de taxe. Dar să nu uităm că aceste taxe trebuie privite în context. Orice creştere a TVA trebuie văzută şi cât este impozitarea muncii şi aici, din punctul ăsta de vedere, România este la un nivel destul de ridicat, printre cele mai ridicate ţări din Uniunea Europeană şi deci, impozitarea trebuie analizată nu doar individual. Sigur, la anumite taxe poţi să ai anumite chestiuni, dar şi acolo poţi să ajungi. Şi dacă nu vom face aceste restructurări, e doar o problemă de timp până vom ajunge la majorarea taxei şi impozitării. Nu scăpăm de această chestiune. Asta trebuie să le spunem oamenilor. Suntem în prag de alegeri şi candidaţii le vor spune nişte lucruri care toate vor suna foarte bine. O să vedeţi în general aceste chestiuni. Dar nu vom putea fugi de această realitate care vine peste noi”, a subliniat Bolojan.

