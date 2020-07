Premierul Orban avertizează: ”Nu vrem sa ajungem la noi restricții”

Premierul Ludovic Orban a avertizat, joi, că impunerea unor noi restricții în România depinde foarte mult de ”creșterea numărului de români care respectă regulile de protecție sanitară”.

Aflat la Constanța, el a afirmat că Guvernul nu vrea să ia măsuri care să ”afecteze viața oamenilor”.

”Nu vrem sa ajungem la noi restricții, nu vrem să luăm nicio măsură care să afecteze viața oamenilor și care să aibă efecte negative asupra economiei. Asta depinde de creșterea numărului de români care respectă regulile de protecție sanitară. Este fundamental. Cu cât numărul celor care respectă regulile de protecție sanitară e mai mare și procentul crește, și am văzut că a crescut procentul celor care nu cred în bazaconiile negaționiștilor și prostiile care sunt lansate de tot felul de ciudați și tot felul de site-uri pirat. Odată cu creșterea numărului de persoane care respectă aceste măsuri, riscul de răspândire scade.” - a declarat Ludovic Orban.

Premierul le-a explicat jurnaliștilor faptul că numărul de cazuri de infectări cu Covid-19 a crescut în România și din cauza situației care a fost provocată de decizia CCR, urmată de întârzirea adoptării legii carantinării în Parlament.

”Scade, chiar dacă am avut această perioadă, care nu ne-am dorit-o noi, ne-a fost impusă de Curtea Constituțională, de faptul că Parlamentul a tergiversat adoptarea legii timp de aproape 3 săptămâni. În perioada asta a existat, într-adevăr, o situație care nu ne-a permis să ținem sub control epidemia din cauza faptului că am avut aproape 5000 de persoane dignosticate pozitiv pentru care nu am putut să dispunem nicio măsură. Peste 1000 de oameni ieșiți din spitale, peste 3700 diagnosticați pozitiv, pentru care nu s-a putut dispune nicio măsură.” - a mai spus Orban.

1.112 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost înregistrate, faţă de ultima raportare, în urma testelor efectuate la nivel naţional, informează joi, 23 iulie, Grupul de Comunicare Strategică.

Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, precizează GCS.

Conform sursei citate, până joi, pe teritoriul României au fost confirmate 41.275 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).

24.862 de pacienţi au fost declaraţi vindecaţi şi 2.787 de pacienţi asimptomatici au fost externaţi la 10 zile după depistare.

Până la această dată, la nivel naţional, au fost prelucrate 1.030.692 de teste. Dintre acestea 20.085 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 11.978 în baza definiţiei de caz şi a protocolului medical, iar 8.107 la cerere. De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate şi rezultatele a 1.334 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore şi transmise până la data de 23 iulie.