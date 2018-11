Ponta susține că a descoperit ”Diavolul ascuns” în textul Guvernului despre Contul Junior

Agerpres

Fostul premier Victor Ponta critică, într-o postare pe Facebook, contul individual de economii pentru copii instituit de Guvern, deoarece banii din aceste conturi nu pot fi retraşi de titular decât la împlinirea vârstei de 18 ani.

Până atunci, mai susține Ponta, banii "sunt ai lui Dragnea, Dăncilă, Vâlcov".

El adresează ironic părinţilor rugămintea de a fi vigilienţi şi de a-şi proteja copiii, pentru că "a apărut în România un nou hoţ periculos: Guvernul Dragnea / Dăncilă".

"Îi rog pe toţi părinţii să fie vigilienți şi să îşi protejeze copiii-a apărut în România un nou hoţ periculos: Guvernul Dragnea / Dăncilă ! Ticăloşia bate un nou record ! Guvernul Dăncilă/Dragnea a terminat banii de la bănci şi de la oameni-acum ia banii copiilor noştri!", îşi începe Ponta postarea, potrivit News.ro.

El relatează că a citit textul ordonanţei privind implementarea Programului Guvernamental “Contul individual de economii Junior”, că a văzut că toţi copiii vor avea un cont deschis la Trezorerie unde părinţii pot depune bani, iar Guvernul garantează o dobândă bună şi o primă de la buget proporţională cu suma depusă.

"Am zis: în sfârşit o idee frumoasă-să îi felicit! Noroc însă că am mai citit o data textul ; şi am descoperit “Diavolul” ascuns în articolul 6 din Ordonanţa (nu ştiu dacă Diavolul este Valcov sau Teodorovici, însă e de un cinism şi ticăloşie fără precedent)", scrie fostul premier, făcând referire la prevederile articolului 6 din actul normativ, conform căruia "sumele existenţe în contul individual de economii Junior NU pot fi retrase până la împlinirea vârstei de 18 ani de către titular” .

"Wow - deci Guvernul vă ia banii copiilor azi şi o să îi dea înapoi când face copilul 18 ani - până atunci banii dvs nu mai sunt ai dvs , sunt ai lui Dragnea, Dăncilă, Valcov şamd!", este concluzia lui Victor Ponta.

Prin comparaţie, el subliniază că "dacă depui banii la orice bancă poţi să îi retragi în orice moment ( eventual pierzi dobândă dacă sunt într-un depozit) / dacă îi depui la Guvern nu îi mai primeşti decât la vârsta de 18 ani a copilului", "spre deosebire de bănci Guvernul nu are nicio obligaţie să îţi spună ce face cu banii tăi , nici de unde o să-i returneze".

"Dacă Guvernul ar folosi acei bani doar pentru programe de educaţie şi sociale pentru copii tot ar fi ceva-dar banii se duc la Buget că să astupe găurile actuale. Această escrocherie uriaşă înseamnă o nouă datorie pe care tot noi trebuie să o returnăm peste 18/17/16 ani-adică Dăncilă cheltuie azi şi noi plătim peste un număr de ani Îi rog pe toţi părinţii să fie vigilienti şi să îşi protejeze copiii - a apărut în România un nou hoţ periculos : Guvernul Dragnea / Dăncilă !", conchide fostul premier.

Programul guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior", care are ca obiect înfiinţarea unui cont special de economisire sub formă de depozit şi care se adresează oricărui copil, cetăţean român, care nu a împlinit vârsta de 18 ani a fost instituit joi de Executiv, urmând ca, din 2019, titularii de cont să beneficieze de o primă de stat în valoare de 600 lei anual până la vârsta de 18 ani, cu condiţia ca suma depusă în anul respectiv în cont să fie de minim 1.200 lei. În cazul copiilor ocrotiţi prin serviciile publice specializate, şi suma de 1.200 de lei va fi suportată de la buget.

"La împlinirea vârstei de 18 ani titularul contului, reprezentantul legal al acestuia sau succesorul legal al minorului, în anumite condiţii, poate efectua retragerea totală a sumelor din cont. Sumele existente în contul individual de economii Junior pot fi retrase până la împlinirea de către titular a vârstei de 18 ani, în cazul unor situaţii descrise expres în actul normativ (cazurile unor boli grave)", menţionează Guvernul.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer