Ponta, despre construirea Pro Europa: „Nu am făcut nicio înţelegere cu PSD sau PNL”

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a precizat miercuri că grupul parlamentar Pro Europa s-a constituit în baza deciziei Curţii Constituţionale şi că formaţiunea pe care o conduce nu a făcut nicio înţelegere ori alianţă cu PSD sau PNL.

"Văd o campanie de dezinformare legată de votul de azi şi simt nevoia să precizez foarte, foarte clar cum stau lucrurile. 1 - Noi am devenit grup parlamentar în baza Deciziei CCR. Camera Deputaţilor nu a votat, ci a luat act de această situaţie (Dragnea refuzase abuziv până acum) 2 - NU am făcut nicio întelegere şi nicio alianţă, nici cu PSD, nici cu PNL şi nici nu vom face! 3 - Am spus că NU votăm pentru Marcel Ciolacu. Am spus, la fel însă, că nu votăm cu Raluca Turcan!

Toţi cei supăraţi acum trebuie să accepte decizia noastră! Nu datorăm nimic nici PSD, nici PNL, deci nu trebuie să dăm nimic la schimb. (...) NU am negociat şi NU negociem cu nimeni drepturile noastre legale! Pro România merge mai departe pe drumul său - drumul drept! Niciodată nu ne vom întoarce şi nu vom mai devia de la acest drum!", a scris Victor Ponta pe Facebook.

El le-a mulţumit celor 600.000 de români care au votat Pro România la alegerile europarlamentare de duminică.

Precizările au venit în contextul în care, miercuri, plenul Camerei Deputaţilor a aprobat înfiinţarea grupului Pro Europa, format din 24 de parlamentari de la Pro România, în frunte cu Victor Ponta şi apoi social-democratul Marcel Ciolacu a câştigat preşedinţia Camerei Deputaţilor. El a obţinut, la votul secret cu buletine, 172 de voturi 'pentru' şi 120 'împotrivă', în timp ce liberala Raluca Turcan a avut 100 de voturi 'pentru' şi 192 'împotrivă", iar Kelemen Hunor (UDMR) - 20 de voturi 'pentru' şi 272 'împotrivă'.

