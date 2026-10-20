Acordul prevede însă un termen de șase luni în care partidele trebuie să ajungă la un consens mai durabil, scrie news.ro, care citează POLITICO.

Amenințarea unor alegeri anticipate, care ar fi favorizat probabil ascensiunea partidului populist de dreapta Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), a contribuit la determinarea Partidului Național Liberal (PNL), de centru-dreapta, și a Partidului Social Democrat (PSD), de centru-stânga, să ajungă la un acord privind un guvern condus de independentul Niculescu, un fost jurnalist și diplomat nominalizat în funcția de prim-ministru de președintele centrist Nicușor Dan la începutul acestei luni. Social-democrații se vor alătura Cabinetului, dar liberalii vor rămâne în afara acestuia.

România, un actor important pentru securitatea NATO

România are a șasea populație ca mărime din UE și joacă un rol esențial în apărarea NATO în sud-estul Europei, găzduind o bază militară importantă și o stație a scutului antirachetă al SUA. În ultimii ani, țara a fost afectată de instabilitate politică și de un deficit bugetar în creștere rapidă, ceea ce a alimentat creșterea sprijinului pentru politica naționalistă de extremă dreaptă, explică POLITICO.

Noul acord care menține guvernul la putere expiră în șase luni, iar partidele vor trebui să renegocieze pactul, în condițiile în care nu există încă un consens cu privire la ce va urma, precizează publicația de la Bruxelles.

În această perioadă, social-democrații vor încerca să adopte, până la sfârșitul lunii noiembrie, un buget pentru 2027 axat pe investiții, îndepărtând Bucureștiul de politica de austeritate, a declarat liderul partidului, Sorin Grindeanu, într-un interviu acordat POLITICO Playbook Capitals.

„România are nevoie de un plan de redresare economică, nu de austeritate”, a spus el.

„Prioritățile noastre sunt protejarea puterii de cumpărare și sprijinirea mediului de afaceri, relansarea investițiilor publice și îmbunătățirea serviciilor publice esențiale”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu a adăugat că își propune să revizuiască bugetul pentru 2026 până la sfârșitul lunii octombrie și să accelereze implementarea proiectelor UE pentru a debloca fondurile.

De ce au refuzat liberalii o nouă coaliție cu PSD

În luna mai, social-democrații s-au aliat cu AUR pentru a răsturna guvernul de coaliție condus de centriști și liberali de centru-dreapta, pe fondul nemulțumirilor provocate de reformele nepopulare de reducere a datoriei, care au împins alegătorii social-democrați către dreapta populistă. PNL și USR au refuzat să guverneze din nou alături de social-democrați.

Formarea noului guvern îngreunează declanșarea alegerilor anticipate la expirarea acordului de șase luni, întrucât Constituția României prevede că Parlamentul poate fi dizolvat numai după două încercări eșuate de formare a unui guvern, observă POLITICO.

Grindeanu speră să refacă alianța peste șase luni

Grindeanu speră să-și convingă foștii parteneri de coaliție să se reunească peste șase luni, dar în jurul unui program economic diferit. Temându-se de o creștere a sprijinului pentru extrema dreaptă, el dorește să evite noi reduceri. Însă renunțarea la austeritate îl pune în conflict cu PNL, care a susținut restricțiile fiscale.

PNL a refuzat să semneze un program detaliat de coaliție, a afirmat Grindeanu, forțând guvernul să-și asigure sprijinul vot cu vot în următoarele șase luni.

Grindeanu a făcut distincția între voturile parlamentare și alianțele durabile și a declarat că nu va căuta un pact cu AUR, invocând dezacorduri profunde pe teme precum Europa și securitatea națională.

El a declarat că a respins o ofertă din partea AUR de a susține un pachet de cheltuieli sociale în valoare de 300 de milioane de euro în timpul negocierilor privind bugetul pentru 2026, după ce partidul de extremă dreaptă a cerut, în schimb, sprijinul PSD pentru o altă chestiune, nespecificată.

În schimb, el a așteptat să găsească un compromis cu PNL.

„Atât timp cât voi rămâne în această funcție, PSD nu va avea niciun acord cu AUR”, a promis el.