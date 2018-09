PNL - PMP, comisie de anchetă pentru posibilele interceptări ilegale acuzate de Firea

Inquam Photos / Bogdan Buda

PNL şi PMP solicită înfiinţarea unei Comisii parlamentare de anchetă cu privire la posibilele interceptări ilegale la care a făcut referire Gabriela Firea.

PNL şi PMP au depus joi o solicitare la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor pentru constituirea unei Comisii de anchetă privind posibilele interceptări făcute Direcţia Generală de Protecţie Internă (DGPI), de serviciul secret al Ministerului Afacerilor Interne, a anunţat deputatul PNL Florin Roman. Demersul are loc în contextul în care primarul general, Gabriela Firea, declara că ministrul de Interne Carmen Dan a venit la şedinţa CEx al PSD cu print screen-uri ale mesajelor sale private de pe WhatsApp şi afirmat că fusese atenţionată încă de anul trecut de Carmen Dan să aibă grijă ce vorbeşte pe WhatsApp, pentru că este uşor de interceptat, relatatează news.ro.

"Românii trebuie să ştie dacă interceptările ilegale se referă doar la lupta pentru putere din interiorul PSD sau sunt extinse şi spre alte zone: ale ministerelor, urmărirea parlamentarilor opoziţiei sau a reprezentanţilor presei, având în vedere că sunt sute de persoane detaşate de la minister, iar serviciul secret al MAI are o ”tradiţie” nefericită în activităţi de poliţie politică", a Florin Roman.

Deputatul mai spune că acuzaţiile din spaţiul public confirmă temerile PNL că ministrul de Interne, Carmen Dan, ar putea folosi abuziv Direcţia Generală de Protecţie Internă (DGPI).

"Acuzaţiile din spaţiul public confirmă temerile PNL exprimate o dată cu trecerea DGPI sub controlul politic al ministrului Carmen Dan. S-a deschis astfel posibilitatea folosirii acestui serviciu secret în lupta politică din interiorul PSD şi împotriva opoziţiei! Cei din PSD care se declarau oripilaţi de numărul mare al interceptărilor telefonice ilegale sunt, în fapt, cei care astăzi ne demonstrează că au vrut să pună mâna pe aceste structuri doar pentru a le folosi în scopuri politice", a mai spus el.

Primarul general, Gabriela Firea, declara că ministrul de Interne, Carmen Dan, a venit la şedinţa CEx al PSD cu print screen-uri ale mesajelor sale private de pe WhatsApp şi afirmat că fusese atenţionată încă de anul trecut de ministrul Carmen Dan să aibă grijă ce vorbeşte pe WhatsApp, pentru că este uşor de interceptat.

"Doamna ministru a scos dintr-un dosar, deşi nu cred că avea de unde să ştie ce voi spune eu, decât dacă îmi urmăreşte corespondenţa, probabil, a scos nişte foi şi a spus că sunt nişte print screen-uri, xerox-uri convorbiri private dintre doamna prefect şi un secretar de stat. Am întrebat: Doamna ministru, ne spionaţi? Ne urmăriţi? Ne controlaţi mesajele, WhatsApp-urile? A întors atunci discuţia şi a spus că domnul secretar de stat i-a pus la dispoziţie. I-am spus că dumneavostră mi-aţi spus acum un an să am grijă ce transmit pe WhatsApp pentru că dumneavoastră aveţi mesajele pe Whatsapp ale unui senator din Bucureşti şi să fiu precaută şi atentă. Dacă la acest nivel am ajuns. Noi ne luptăm cu statul paralel, dar parte din statul paralel e pe lângă noi, cu o doamnă ministru de Interne care vine la Comitetul Executiv pregătită în apărarea sa cu nişte mesaje private", a declarat Gabriela Firea, duminică seară, la România TV.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer