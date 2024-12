Pîrvulescu: Ne adâncim într-o criză de care nu aveam nevoie și care este o criză a lipsei de maturitate a actorilor politici

Andreea Esca: Cum interpretați retragerea PSD de la negocierile pentru formarea guvernului?

Cristian Pîrvulescu: Cred că în primul rând este vorba despre o reacție emoțională a domnului Ciolacu sau așa vrea să pară, dar pe de altă parte este și un aranjament activ. Nu știu dacă ea va fi definitivă sau nu, dar cu siguranță aruncă în aer tot ceea ce s-a întâmplat până acum și arată o lipsă de maturitate la toți actorii politici importanți, pentru că și declarațiile PNL care au provocat această ieșire au dovedit o lipsă de maturitate ultima. Tubul USR, în egală măsură, a mers pe aceeași linie. Singurii care par raționali sunt UDMR-iștii, dar fiind raționali spun că nu pot în niciun caz guverna într-o formulă minoritară. Deci suntem într-o criză, în interiorul unei crize mai mari, ceea ce nu face decât să adâncească lucrurile și să avantajeze extrema dreaptă, care încearcă să profite și să pară, nu-i așa, deși nu este dispusă să participe la guvernare.

Andreea Esca: Credeți că în spatele anunțului este un conflict între Ciolacu și Bolojan? Credeți că cei doi se pot înțelege? Sau poate își doresc amândoi funcția de premier?

Cristian Pîrvulescu: Poate că și-o doresc, dar până la urmă au stabilit că celui mai mare partid îi revine funcția de premier. Declarația domnului Bolojan, care a aprins până la urmă conflictul, a fost o declarație mai degrabă conjuncturală. Nu cred. Nu cred că acea declarație poate să fie considerată suficientă din punctul ăsta de vedere, dar, în orice caz, ceea ce mi se pare că trebuie să fie subliniat este că în acest moment nu avem niciun fel de coaliție pentru guvernare. Din contră, avem o situație foarte complicată.

Andreea Esca: Ce șanse are un guvern minoritar și care ar fi cea mai echilibrată formulă?

Cristian Pîrvulescu: Cea mai echilibrată formulă este a unui guvern de coaliție majoritar, nu minoritar. Guvernul minoritar nu are niciun fel de șansă. Am putea vorbi despre un guvern de serviciu, eventual sub conducerea unui tehnocrat, dar un asemenea guvern de serviciu este o soluție pe termen scurt până la alegerile prezidențiale care ar trebui să fie totuși până la urmă programate. Nu știm când va avea loc un guvern minoritar. Este un guvern care nu poate guverna, poate să ia decizii doar cu acordul opoziției. Eu dau un exemplu, Franța trece printr-o criză gravă în acest moment. O moțiune de cenzură răsturna guvernul Barnier și au ajuns la o soluție de compromis: nu se participă la guvernare, de la comuniști, ecologiști, socialiști până la dreapta, excluzând extrema stângă și extrema dreaptă, dar formează un pact republican care în urma unui acord politic, nu votează moțiune de cenzură, urmând ca și guvernul să țină cont de cererile pe care le au și să nu impună legi care sunt inacceptabile. Dacă nu se poate găsi o formulă de guvern majoritar, atunci o formulă de pact pentru democrație și Europa ar fi absolut necesară. Dar, în orice caz, în acest moment ne adâncim într-o criză de care nu aveam nevoie și care este o criză a lipsei de maturitate a actorilor politici.

Andreea Esca: Credeți că președintele Iohannis mai poate să ajute la stabilirea unei formule de guvernare?

Cristian Pîrvulescu: Se pare că președintele Iohannis este o parte din ecuație, pentru că declarația domnului Ciolacu, care îl lasă să se înțeleagă că ar exista un interes al domnului Bolojan să devină președinte al Senatului și apoi președinte al României, asta ar putea să indice. Eu sper că președintele rămâne totuși o parte a soluției. Cei care contestă prezența sa după 21 decembrie la președinția țării au o lectură absolut neconstituțională a articolului 82, 83, alineatul doi, din Constituție. Președintele nu pentru Curtea Constituțională a spus. Constituția spune că este îndreptățit să rămână acolo, poate să-și dea demisia, dar asta a decis și mai mult criza și nu avem în acest moment nevoie de încă un element în plus la criza care se desfășoară. Deci, președintele va începe consultările, dar consultările, fără ca partidele politice să ajungă la un numitor comun, nu vor duce la un rezultat. Sper însă că până când vor începe consultările va exista acel numitor comun, într-un fel sau în altul. Kelemen Hunor a invitat totuși să se răcorească și să încerce să găsească soluțiile raționale.

