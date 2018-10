Paul Stănescu, în comisia SPP: Am încredere în prietenul care mi-a spus că Dragnea va fi istorie

Inquam Photos / Octav Ganea

Vicepremierul Paul Stănescu a fost audiat marţi în Comisia parlamentară de anchetă pentru verificarea posibilei implicări a Serviciului de Protecţie şi Pază în activitatea unor partide politice şi a unor lideri ai acestora.

Paul Stănescu a reluat afirmaţiile făcute la sfârşitul lunii ianuarie, când spunea că şeful SPP, Lucian Pahonţu, i-a transmis printr-un "prieten" că până în martie liderul PSD, Liviu Dragnea, va fi istorie, iar el va prelua partidul. El a spus că discuţia de atunci cu prietenul său a avut loc în sediul Ministerului Dezvoltării, pe care îl conduce, şi a refuzat să îi dea numele celui care i-ar fi transmis aceste informaţii, susţinând că nu are acordul acestuia şi precizând că este o persoană care nu este implicată în politică şi nici nu provine din SPP sau din serviciile de informaţii, relatează news.ro.

La finalul audierilor, Stănescu a spus că a reluat practic acele declaraţii, relatând că la jumătatea lunii noiembrie "un prieten foarte bun prieten" a venit la el şi i-a transmis un mesaj din partea lui Lucian Pahonţu: "La mijlocul lunii noiembrie, un prieten foarte bun a venit la mine şi mi-a transmis un mesaj din partea domnului Pahonţu, şeful SPP. Mi-a spus că până în martie Dragnea va fi istorie, iar eu o să ajung şeful PSD alături de alţi colegi şi o să am protecţia SPP".

El a precizat că întâlnirea a avut loc la Ministerul Dezvoltării şi a susţinut că prietenul său nu face parte din niciun partid sau din vreo structură şi că nu poate spune cine este pentru că nu are acordul acestuia.

Întrebat dacă are certitudinea că mesajul era transmis chiar de către Pahonţu, Paul Stănescu a răspuns: "Sută la sută da. A fost şi este un prieten foarte bun în continuare. Nu am dovezi. Eu nu am acuzat SPP. Eu am toată stima pentru ofiţerii din SPP“.

