Orban: Parlamentarul PNL care va vota moțiunea de cenzură va fi exclus din partid

Parlamentarul liberal care nu va respecta decizia politică în privinţa moţiunii de cenzură şi o va vota, va fi exclus din partid, a declarat marţi preşedintele PNL, Ludovic Orban.

"Nu mai este membru al PNL (n.r. - parlamentarul liberal). În conformitate cu statutul, nerespectarea hotărârilor organismelor statutare ale PNL, mai ales într-o situaţie de genul ăsta, duce automat la pierderea calităţii de membru" a precizat Orban, răspunzând unei întrebări pe acest subiect, potrivit Agerpres.

Liderul PNL susţine că în favoarea moţiunii de cenzură, care se va dezbate şi vota marţi în Parlament, nu va exista niciun vot în plus faţă de cele ale parlamentarilor PSD şi AUR.

"Nu se ia niciun vot în plus peste voturile pe care le au PSD şi AUR. Exact ce v-am spus! (...) Numai că suntem patru grupuri parlamentare (n.r. PNL, USR PLUS, UDMR şi minorităţi) care suntem pentru prima oară confruntaţi cu o moţiune. Noi trebuie să asigurăm coeziunea actului de guvernare, să dezvoltăm încredere reciprocă şi asta a fost decizia noastră (...), că era suficient să apară un singur vot în plus şi începea deja o căutare cine este parlamentarul care a votat moţiunea de cenzură. Deci este hotărât clar, suntem prezenţi, nu votăm, exact ce v-am spus de când a depus PSD moţiunea, că este un balon de săpun. O să aibă exact voturile parlamentarilor PSD şi AUR, care vor veni la vot", a afirmat Orban la Parlament.

Orban a menţionat că nu ştie să fi existat negocieri între liderii social-democraţi şi parlamentari din cercul guvernamental, iar referitor la faptul că PSD ar fi discutat chiar cu el, ca lider al PNL, Orban a negat.

"PSD a dat numai declaraţii publice insinuând că eu aş putea să determin parlamentari PNL să voteze în favoarea moţiunii. Este o calomnie, o jignire fără margini la adresa mea ca cineva să spună că eu aş putea vreodată să votez sau să îi cer vreunui parlamentar PNL să voteze o moţiune de cenzură a PSD. Este o... evident, probabil au vrut să bage băţul prin gard în interiorul PNL rostind insinuări şi calomnii despre mine. Deci, niciun parlamentar PNL, aşa cum am declarat, nu va vota moţiunea de cenzură", a spus Orban.