Nicolae Bădălău (PSD) : Întrebarea de la referendum a fost ”un pic ciudată”

Senatorul social-democrat Niculae Bădălău a declarat, luni, că numărul scăzut de votanţi la referendumul privind familia a fost determinat de lipsa de claritate a întrebării la care cetăţenii trebuiau să răspundă, dar şi de publicitatea insuficientă.

"Întrebarea şi mie mi s-a părut un pic ciudată, nu a fost destul de clară, probabil publicitate puţină şi asta a fost cauza pentru care ne-am confruntat cu extrem de puţini oameni în a-şi spune părerea despre o problemă. Până la urmă, la vot, mai ales că a fost promovat de 3 milioane de cetăţeni români, trebuia să mergem şi să spunem acolo dacă suntem de acord sau nu", a afirmat Bădălău, la Palatul Parlamentului, conform Agerpres.

El a adăugat că nu crede că acest referendum a fost politizat.

"Nu cred că e o politizare. Biserica are de suferit. Până la urmă, Biserica a fost de acord şi au dat şi dânşii o declaraţie în sensul acesta. Cred că, pur şi simplu, au fost alte cauze pentru care oamenii nu au venit la vot. Poate timpul frumos, poate că nu i-a interesat pe oameni. Subiectul nu a fost atât de interesant, dar el trebuia supus referendumului, pentru că, aşa cum ştiţi, constituţional, trei milioane de cetăţeni au dorit asta. Şi era obligat Parlamentul", a explicat senatorul PSD.

Bădălău s-a pronunţat împotriva unei analize în partid privind referendumul din 6 - 7 octombrie.

"Nu cred că are ce căuta o analiză în interiorul partidului vizavi de acest referendum. Pur şi simplu, acest referendum nu e decât un referendum al societăţii civile. Noi avem tendinţa tot timpul să politizăm absolut toate aspectele şi cred că ăsta nu e un lucru bun tot timpul", a susţinut social-democratul.

În opinia sa, Opoziţia, care a acuzat PSD şi pe Liviu Dragnea de eşecul acestui demers constituţional, "bate tot timpul câmpii".

"Aşa cum vă spuneam, nu e bine să politizăm absolut toate problemele societăţii. Opoziţia, dacă tot nu are ce face şi nu are un program de guvernare şi nu are nicio idee pentru statul şi pentru populaţia asta, e normal că bate tot timpul câmpii", a declarat senatorul PSD.

