„A fost o mică atenție, atât. Nici nu i-a refuzat”. Nelu Tătaru ar fi primit între 100 și 500 de lei mită

În 45 de cazuri au fost formulate acuzații oficiale. Tătaru a ajuns joi la sediul DNA Iași. Între timp, conducerea PNL l-a retras de la șefia organizației Vaslui, precum și de pe listele partidului, la alegeri, pentru Camera Deputaților.

Faptele de care este acuzat Nelu Tătaru s-ar fi întâmplat între aprilie și iulie în spitalul din Huși, unde fostul ministrul al Sănătății este medic chirurg.

Potrivit surselor din DNA, există bănuiala că în acea perioadă, Tătaru ar fi primit șpagă de la peste o sută de pacienți sau rudele lor. În 45 dintre aceste cazuri au fost formulate acuzații oficiale.

Între o sută și cinci sute de lei ar fi sumele care ar fi ajuns mită la doctorul Tătaru - dar, pe lângă bani, fostul ministru al Sănătății ar mai fi primit ouă și carne.

Nelu Tătaru, fost ministru al Sănătății: „Eu sunt nevinovat, nu am văzut probe, nu am condiționat și nu am cerut niciodată în actul medical.”

DNA susține însă că are probe solide. Cabinetul lui Nelu Tătaru din spitalul din Huși a fost sigilat de procurori și - pentru că fostul ministru este deputat - va fi percheziționat după ce se va obține un aviz de la Camera Deputaților, care trebuie să îi ridice imunitatea.

Ca să obțină dovezi împotriva fostului ministru al Sănătății, procurorii DNA au cooptat în anchetă ofițerii Direcției Generale Anticrupție care au înțesat cu camere și microfoane cabinetul doctorului Nelu Tătaru. Așa ar fi fost surprinse momentele în care fostul demnitar ar fi primit șpăgi de la pacienți.

La sediul DNA din Iași, Nelu Tătaru a aflat că are calitatea de suspect.

Sandar Grădinaru, avocatul lui Nelu Tătaru: „Acuzația este într-adevăr de luare de mită, însă, culmea, se vorbește despre persoane nespecificate. Nu ni s-au arătat până la acest moment niciun fel de probe.”

27 de persoane care i-ar fi oferit bani sau alte bunuri lui Nelu Tătaru sunt suspectate de dare de mită în dosar.

Suspect de dare de mită: „Sunt suspect într-un caz de dare de mită, 150 de lei, pentru domnul Nelu Tătaru. După operație, pentru un concediu medical.”

Reporter: O singură dată ați oferit?

Marcela Croitoru, suspectă de dare de mită: „Da, da. A fost o mică atenție, atât. Nici nu i-a refuzat. I-am pus pe masă și apoi am ieșit din cabinet.”

Conform ultimei declarații de avere, Nelu Tătaru are două apartamente în Iași. Nu are mașină, iar în conturi deține peste 1,1 milioane de lei. De asemenea, el a acordat un împrumut de 150 de mii de lei farmaciei din Huși a soției lui. Procurorii DNA au făcut acolo percheziții.

În declarația de avere, Nelu Tătaru are trecute venituri de peste 140 mii de lei din indemnizația de deputat, dar și din închirierea unui apartament - peste 40 de mii de lei - și din salariul de chirurg - peste 18 mii de lei.

Recent, într-o postare pe Facebook, Tătaru a scris că nu muncește pentru bani, ci doar pentru pacienți.

Nelu Tătaru a fost ministru al Sănătății în perioada pandemiei Covid-19. La Vaslui, el se afla primul pe lista de candiați a Partidului Național Liberal pentru viitoarele alegeri parlamentare.

Nicolae Ciucă, președinte PNL: „La propunerea mea, Nelu Tătaru a fost restras. Nu are cum să rămână candidat.”

Nelu Tătaru a fost demis și de la conducerea organizație PNL Valsui.

