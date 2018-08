Ministrul Turismului: Voucherele de vacanță ar putea fi înlocuite cu o indemnizaţie

Agerpres

1,2 milioane de persoane au intrat în posesia tichetelor de vacanţă în acest an, în timp ce în primul semestru al anului am înregistrat un salt de 4,1% al numărului de turişti în România, a declarat, luni, ministrul Turismului, Bogdan Trif.

"Vreau să încep cu o veste foarte bună, şi anume că am înregistrat, în primele şase luni ale anului, o creştere de 4,1% a numărului de turişti în România. De asemenea, una dintre cele mai importante măsuri pe care un Guvern a luat-o de la Revoluţie încoace este cea a voucherelor de vacanţă. Fiecare funcţionar public trebuie să primească un voucher de vacanţă în valoare de 1.450 de lei, ce poate fi cheltuită doar în interiorul graniţelor noastre. O măsură care, în mod clar, a ajutat acest sector, mai ales că am avut parte de o vreme nefavorabilă, în ultima perioadă, cu ploi aproape zilnic. Nu spune doar Ministerului Turismului că voucherele de vacanţă sunt un succes, ci şi ANAT (Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism, n.r.). Pe această iniţiativă avem în mod clar şi sprijinul sectorului privat. Cei care folosesc voucherele de vacanţă pentru cazare şi accesul în restaurante, cu siguranţă nu vor cheltui doar acei bani, ci au şi un buget suplimentar pe care îl vor cheltui, cu siguranţă. În acest an, 1,2 milioane de persoane au beneficiat de de tichetele de vacanţă", a spus Trif, conform Agerpres.

Întrebat ce se va întâmpla de anul viitor cu tichetele de vacanţă, ministrul Turismului a precizat că acestea vor fi, "în cel mai rău caz", înlocuite cu o indemnizaţie.

"Am discutat cu premierul şi urmează să facem o evaluare şi vom alege varianta cea mai bună. Vestea bună este că voucherele de vacanţă, în cel mai rău caz, vor fi înlocuite de o indemnizaţie. Deci, oamenii nu vor fi păgubiţi de aceste tichete, aşa cum am am văzut prin media", a explicat Bogdan Trif.

La sfârşitul lunii iunie, reprezentanţii Comisiei de Turism Intern din cadrul Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT) declarau, în urma unei reuniuni de lucru cu membrii Asociaţiei Profesionale a Emitenţilor de Tichete, că acordarea tichetelor de vacanţă angajaţilor din sistemul public marchează un reviriment pentru turismul intern. Reprezentantul ANAT a mai afirmat că ultimul bilanţ indică creşteri constate şi semnificative de vânzări pe toate segmentele turismului intern, situaţia fiind pusă pe seama acordării tichetelor de vacanţă de către angajatori unui segment cât mai mare de beneficiari.

Voucherele de vacanţă au fost introduse pe piaţa din România în 2009, dar acordarea lor a fost oprită în sistemul public după un an din cauza crizei economice şi de atunci a fost restricţionată an de an prin act normativ. Legea a fost promovată pentru protejarea stării de sănătate a angajaţilor şi prevede impozite reduse în cazul angajatorilor care oferă bonurile valorice salariaţilor lor. Un alt scop al legii este creşterea turismului intern, ultima variantă a actului normativ, aprobată în 2015, prevede înlocuirea primelor de vacanţă cu care puteau fi cumpărate sejururi externe şi erau taxate similar salariului pentru angajator, cu voucherele de vacanţă.

Conform legislaţiei în vigoare, instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, precum şi operatorii economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,"acordă, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie, în perioada 1 iulie 2017 - 30 noiembrie 2018, o singură indemnizaţie de vacanţă sau o singură primă de vacanţă, după caz, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat. Totodată, în limita resurselor bugetare, angajatorul stabileşte când acordă voucherele de vacanţă, de comun acord cu organizaţiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanţii salariaţilor, după caz.

Recent, ministrul Turismului a afirmat că vânzarea voucherelor de vacanţă către alte persoane este ilegală, iar amenzile pot ajunge la 27.000 lei.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer