Executivul contestă suspendarea ședinței CSAT și cere desecretizarea ședinței

Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici a avut o primă reacție în calitate de reprezentant al Guvernului Dăncilă, după ce președintele Klaus Iohannis a anunțat că suspendă ședința CSAT în urma căreia ar fi trebuit să se dea aviz rectificării bugetare.

Guvernul are obligaţia de a cere şi nu de a aştepta un aviz al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, a afirmat ministrul.

Totodată, el a susţinut că suspendarea şedinţei CSAT nu are temei legal.

"Aş vrea să vă spun şi câteva elemente vizavi de ceea ce s-a întâmplat astăzi la şedinţa CSAT. (...) În primul rând, Guvernul are obligaţia de a cere şi nu de a aştepta un aviz al CSAT. Asta este ceea ce legea prevede în mod foarte clar. De asemenea, - şi am văzut cu toţii, şi noi în şedinţa CSAT şi, după aceea, în conferinţa domnului preşedinte - faptul că s-a suspendat şedinţa CSAT. Acest lucru nu este prevăzut de niciun fel de prevedere legală. Practic, suspendarea nu are temei legal", a declarat Teodorovici, la Palatul Victoria.

De asemenea, Guvernul solicită desecretizarea şedinţei CSAT de marţi, a mai anunţat ministrul.

"Ca să fim foarte convingători şi tranşanţi în faţa opiniei publice, cred că este obligatoriu şi de bun simţ să cerem desecretizarea stenogramei din CSAT pentru a vedea foarte clar care a fost punctul de vedere pentru fiecare structură membră CSAT în parte", a declarat Eugen Teodorovici.

Sinteza declarațiilor:

- În primul rând partea de salarii. Luna septembrie rămane practic neacoperită pentru o serie de entități la nivel public.

- Dacă se menține un astfel de blocaj, partea de investiții, atât la nivel central, cât și la nivel local, poate să aibă de suferit.

- La nivel local avem proiecte multe de investitii și care, prin amînare, pot să întâmpine dificultăți - școli, canalizare, asfaltare.

- Efectul neplăcut al pestei porcine - sunt prevăzute sume importante pentru compensații pentru animalele sacrificate

- De asemenea achiziționarea de dezinfectanți.

- Pentru partea de agricultură, pot apărea întârzieri in finanțarea campaniilor de toamnă.

- În domeniul sănătății - poate produce efecte suplimentare neplăcute și chiar să pună in pericol accesul pacienților care suferă de boli grave.

- Suspendarea ședinței CSAT nu are temei legal.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, marţi, că nu s-a putut obţine consens în CSAT pentru emiterea avizului necesar rectificării bugetare. Prin urmare, șeful statului a suspendat ședința.

Președintele României a criticat faptul că rectificarea bugetară prevede tăieri de bani în domeniul securității României.

”Spre surprinderea multora, nu doar a celor din domeniul securității naționale, pe o rectificare puternic pozitivă, Guvernul a propus tăieri semnificative la foarte multe instituții importante din zona securității naționale. Acest lucru nu a fost la niciun moment explicat.”

Klaus Iohanis este de părere că aceste decizii ale Guvernului Dăncilă nu reprezintă altceva decât o șicană politică.

