Maia Sandu: Moldova este într-un moment cheie, în care trebuie să facă pasul hotărât către UE

În acest sens, Maia Sandu a reamintit că în noiembrie vor avea loc alegerile prezidenţiale, dar şi referendumul pe tema integrării în UE.

„Moldova este într-un moment cheie, în care trebuie să facă pasul hotărât către Uniunea Europeană. În noiembrie, noi vom avea alegerile prezidenţiale, dar şi un referendum prin care le cerem oamenilor să întărească, prin votul lor, că decizia pe care am luat-o, de a ne alătura fără ambiguităţi Uniunii Europene, este singura cale pentru o Moldova democratică, prosperă şi ferită de războaie. Pentru mulţi ani, decidenţii noştri politici nu au avut curajul de a stabili un drum drept şi clar pentru Moldova. Ţara noastră a rămas la răscruce de drumuri, crezând că acest lucru îi poate aduce un folos. Au profitat într-adevăr unii, care s-au îmbogăţit cât pentru zece vieţi, dar oamenii Moldovei au fost furaţi şi nevoiţi, în multe cazuri, să îşi caute un rost în alte ţări. Noi, până acum câţiva ani, nu am avut curajul României de la sfârşitul anilor 1990. Acum, avem acest curaj", a spus Maia Sandu, prezentă la gala „Women in Economy”, organizată de Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF).

Ea a menţionat că referendumul pe tema integrării în UE reprezintă un moment „de curaj şi asumare”, prin care cetăţenii moldoveni vor transmite că „sunt parte din Europa democratică şi paşnică” şi că vor să îşi construiască un viitor european.

„Moldova are prieteni sinceri şi adevăraţi, iar vocea lor contează şi poate face diferenţa. Într-un an în care dezinformările vor fi peste tot, în care forţele ostile vor încerca să sperie oamenii şi să recicleze oamenii hoţiei şi partidele războiului, poveşti personale de succes şi de suflet pot inspira şi convinge. Acolo unde mergeţi, în Republica Moldova, spuneţi-le oamenilor despre ce înseamnă Europa şi despre cum integrarea europeană poate schimba destinul unei ţări”, a afirmat preşedintele ţării vecine, conform Agerpres.

Maia Sandu a mai precizat că relaţiile bilaterale „excelente” din ultimii ani reflectă nu doar unitate, dar şi perspectiva unui viitor care să aducă şi mai aproape cele două ţări.

În acest sens, a remarcat că România este principalul partener comercial al ţării sale şi cel mai important investitor. Ea a mulţumit antreprenorilor români care investesc sau iau în calcul să investească în Republica Moldova.

„Ţara noastră a fost serios afectată de războiul barbar al Rusiei împotriva Ucrainei. Intervenţia militară a creat foarte multă teamă peste tot în lume, dar mai cu seamă în Moldova. Este greu să ignori faptul că ai un război la hotar. În acest climat, antreprenorii sunt nu doar o sursă de încredere şi investitori într-o ţară. Ei sunt oameni care cred şi investesc în pace, care cred că ne poate fi mai bine tuturor, dacă alegem să cooperăm, să ne deschidem hotarele. Eu cred că trebuie să lucrăm întotdeauna pentru o lume în care domnesc strângerile de mână, nu încleştarea pumnului. În Republica Moldova avem nevoie de ambasadori ai păcii, ai dezvoltării şi ai creşterii economice. Avem nevoie de antreprenori ca dumneavoastră. Sunt astăzi aici ca să transmit un mesaj de încurajare, respect şi susţinere pentru toţi cei care văd în Moldova o oportunitate şi un loc al dezvoltării”, a mai afirmat preşedintele Maia Sandu.

Sursa: Agerpres Etichete: , , Dată publicare: 05-03-2024 22:23