Liviu Dragnea, despre atacurile la adresa sa: ”Ei sunt disperați”

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, este de părere atacurile din ultima perioadă la adresa sa nu îl vor doborî, afirmând că cei care îl atacă sunt "disperaţi pentru că se gândesc foarte serios că vor pierde tot dacă eu scap din capcanele lor".

Dragnea a mai spus că este convins că PSD are suficientă tărie “să separe bobul de neghină” şi "să înţeleagă că această fereastră de oportunitate şi acest război în care am intrat cu toţii trebuie dus până la capăt".

“Eu cred că nu (îl vor doborî atacurile la adresa sa – n.r.). Ei sunt disperaţi pentru că se gândesc foarte serios că vor pierde tot dacă eu scap din capcanele lor. Iohannis pierde al doilea mandat, cei din statul paralel pierd această putere ocultă, odioasă, şi nu numai faptul că ar pierde puterea îi sperie, îi îngrozeşte faptul că vor trebui să dea explicaţii la zeci, sute de întrebări nerosite încă, generate de ceea ce va ieşi la iveală”, a spus Liviu Dragnea, la Antena 3, întrebat dacă crede că îl vor doborî atacurile din zona Ponta-Maior.

Preşedintele PSD a mai spus că este convins că PSD are suficientă tărie “să separe bobul de neghină”, afirmând că în acest război au intrat cu toţii şi trebuie dus până la capăt.

“Eu sunt convins că PSD are suficientă tărie, înţelepciune, maturitate ca să separe bobul de neghină şi să înţeleagă că această fereastră de oportunitate şi acest război la care am intrat cu toţii trebuie dus până la capăt. Nu are cum să învingă răul, indiferent dacă unii dintre noi vom pica pe parcurs, dar noi avem acum şansa să aducem această ţară în matca ei constituţională, să readucem liniştea în ţară după atâta teroare”, a completat liderul PSD.

