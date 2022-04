Deși este dat ca favorit, actualul premier spune că nu a decis încă dacă va candida sau nu la congresul convocat în 10 aprilie.

”Gata cu festivalul democrației în PNL. Am avut festival la congresul de anul trecut și ne-a ajuns”, au strigat diverși lideri care consideră că în partid este nevoie de liniște.

Liberalii l-au îndepărtat pe repede înainte pe Florin Cîțu și au convocat pentru săptămâna viitoare un congres extraordinar. În cursă nu este, deocamdată, niciun candidat, dar favorit este însă actualul premier.

Nicolae Ciucă, prim-ministru: ”Eu până în acest moment nu am luat o decizie. Astăzi nu s-a discutat despre nicio propunere. Analizez.”

Citește și Gheorghe Flutur a fost ales președinte interimar al PNL

General în rezervă, Nicolae Ciucă s-a înscris în PNL doar în toamna anului 2020, înainte de alegerile parlamentare, și este un apropiat al președintelui Klaus Iohannis. De curând, Parchetul General a deschis pe numele său o anchetă, fiind acuzat că și-a plagiat lucrarea de doctorat.

Reporter: Vă afectează dosarul?

Nicolae Ciucă, prim-ministru: ”Deloc”.

Deși la congresul din septembrie anul trecut îl laudau în cor pe Florin Cîțu și chiar îi scandau numele pe scenă, aceeași lideri PNL spun acum că, de fapt, au avut de ales între două rele.

Iulian Dumitrescu, prim-vicepreședinte PNL: ”Am fost într-un fel de poveste Iliescu-Vadim, pe care sper să n-o mai trăim vreodată”.

În plus, de acum înainte, își doresc ca în partid să fie liniște.

Gheorghe Flutur, președinte interimar: ”Am avut un festival al democrației, care ne-a costat scump și îndemnul meu e la moderație”

Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL: ”Mă bucur că fostul președinte al PNL a luat o decizie înțeleaptă și a ales o demisie elegantă și nu am intrat într-un festival al democrației care ne-ar fi creat mari probleme. Nu mai vrem încă un festival al democrației, am avut unul, ne-a ajuns”.

Lucian Bode, prim-vicepreședinte PNL: ”Nu ne permitem fracturi, facțiuni și derapaje. Peste o săptămână ne vom reuni din nou, ca să ne alegem liderul, îmi doresc să fie momentul de liniște”.

Surse politice susțin că anumiti lideri de organizații din țară i-au cerut lui Nicolae Ciucă să schimbe criteriile de numire a conducerii de partid și să țină seama de rezultatele din alegeri. În acest fel ar putea fi cooptați cu funcții la centru Ilie Bolojan, președintele PNL Bihor, sau al organizației Giurgiu, Dan Motreanu.