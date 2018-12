Klaus Iohannis, poză cu Angela Merkel. Ce au discutat cei doi oficiali la Bruxelles

”O întâlnire excelentă cu Angela Merkel, înainte de #EUCO.

Am discutat chestiuni de actualitate de pe agenda UE, despre Brexit și prioritățile României în calitate de următoare deținătoare a președinției Consiliului UE. Suntem recunoscători pentru susținerea venită din partea #Germaniei #drumulUEspreSibiu” - a scris pe Twitter președintele Klaus Iohannis.

Excellent meeting with Angela Merkel, ahead of #EUCO. We discussed current issues on the EU agenda, Brexit and Romania's priorities as upcoming Presidency of the European Union Council. We are grateful for the support of #Germany. #EUroadtoSibiu pic.twitter.com/NSJELQwd7I