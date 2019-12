Klaus Iohannis, bilanțul primului mandat ca președinte al României

Președintele Klaus Iohannis își prezintă, joi, la Palatul Cotroceni, bilanțul primului mandat ca președinte al României.

Declarațiile LIVE TEXT ale președintelui Klaus Iohannis:

- Au fost 5 ani cu provocări majore, dintre care cea mai gravă a fost pericolul ca România să iasă de pe traiectoria europeană.

- Cea mai mare realizare a mandatului meu a fost menținerea cursului democratic și pro-european al României.

- În ciuda multiplelor adversități politice, am urmărit consecvent și fără compromisuri obiectivele strategice ale țării noastre și am consolidat astfel temelia pe care să ridicăm, în anii care vin, România normală.

- Mandatul de președinte l-am primit din partea cetățenilor și de aceea este necesar un exercițiu de transparență, cu bilanțul tutoror acestor direcții și acțiuni, un bilanț pe care mi-l asum.

- Am dorit să fac această prezentare acum, după alegerile prezidențiale, pentru că un astfel de demers este instituțional și nu trebuie supus politizării campaniei electorale.

- La începutul mandatului, în ianuarie 2015, am inițiat consultări cu partidele parlamentare care s-au concretizat cu creșterea bugetului alocat apărării la 2 la sută din PIB. Este o decizie majoră, care face din România un partener credibil și puternic în NATO; dar asigură, în acelși timp, finanțarea atât de necesară modernizării și dotării Armatei Române.

Iohannis, bilanțul acțiunilor în plan extern

- În plan extern, m-am axat pe cele trei coordonate care au constituit filonul de continuitate al mandatului meu: creșterea rolului României în NATO și UE, și extinderea și întărirea parteneriatului strategic cu SUA.

- Vizita pe care am făcut la Casa Albă, în iunie 2017, a fost prima a unui șef de stat din Europa Centrală și de Est în mandatul lui Donald Trump și a fost urmată, doi ani mai târziu, de o nouă întâlnire extrem de consistentă care a marcat decisiv aprofundarea strategic dintre statele noastre.

- Fiind un pro-european convins, mi-am propus și am reușit ca, pe parcursul mandatului meu, România să devină un membru respectat al marii familii europene și activ în dezbaterile deloc ușoare care au marcat parcursul Uniunii în această perioadă.

- În cadrul summitului de la Sibiu, prima reuniune a CE găzduită de țara noastră, toți liderii UE și-au luat răspunderea să continue împreună proiectul european.

Iohannis, bilanțul acțiunilor în plan intern

- În plan intern, buna funcționare a autorităților publice s-a aflat în centrul preocupărilor mele ca președinte.

- În ultimii 3 ani s-a încercat acapararea întregului stat român și șubrezirea lui, prin atacarea justiției și prin plasarea în funcții publice a unor incompetenți care aveau un anumit carnet de partid. Pentru contracararea acestor forțe profund nedemocratice, am uzat de toate mecanismele constituționale.

- Bilanțul acțiunilor întreprinse de mine vorbește de la sine: OUG 13 nu a intrat în vigoare, amnistia și grațierea, aceste priorități 0 pentru PSD, nu au fost obținute, codurile penale favorabile infractorilor nu au intrat în vigoare.

- Totodată, am convocat pe 26 mai referendumul privind justiția, prin care peste 6 milioane de români au răspuns clar că statul de drept trebuie consolidat.

- În toată această luptă, i-am avut alături pe românii din țară și diaspora.

- De la începutul mandatului mi-am propus o agendă extinsă privind modernizare și recredibilizarea instituțiilor publice.

- Este unul dintre motivele pentru care m-am implicat activ în schimbarea legislației electorale și a legii partidelor. Am susținut în mod constat în cadrul întâlnirilor pe care le-am avut cu autoritățile locale.

- Proiectul meu de suflet rămâne "România educată", cea mai amplă consultare în domeniule ducației deschise întregii societăți. Au fost puse bazele unei viziuni și a unei strategii pentru educația din România.

- În plan economic, am acționat în limita prerogativelor constituționale pentru stoparea derapajelor. Am avut un dialog constructiv cu mediul de afaceri și am promovat sectoare relevante pentru economia României.

- Bilanțul detaliat, pe fiecare domeniu, poate fi consultat pe site-ul președinției, într-un document de 800 de pagini.