Klaus Iohannis: Avem dosare extrem de grele pe care dorim să le tratăm într-un mod echitabil

România va avea de gestionat dosare extrem de grele pe perioada preşedinţiei la Consiliul Uniunii Europene, unul dintre acestea fiind cel referitor la Brexit, a declarat marţi, în plenul PE, preşedintele Klaus Iohannis.

"Ne aşteaptă o perioadă extrem de dificilă, avem dosare extrem de grele pe care dorim să le tratăm într-un mod echitabil, dar şi cu foarte multă determinare spre un rezultat pozitiv sau optimist.

Nu întotdeauna va fi posibil. Unul dintre dosare se numeşte Brexit şi aici cu siguranţă lucrurile sunt încă într-o fază care depinde foarte mult de negocierea care se poartă. Însă noi ne dorim să ajungem la un acord cu Marea Britanie şi dorim să avem acest acord foarte repede. România se va implica atât cât preşedinţia Consiliului poate să se implice în acest lucru. Aici avem, în ce priveşte negocierea Brexit, o primă dovadă palpabilă, clară şi transparentă a eficienţei colaborării - faptul că cei 27 au lucrat strict împreună, au acceptat o singură echipă de negociere a adus rezultate notabile. Iată că unitatea este un concept al politicienilor cu viziune", a precizat şeful statului român, în Parlamentul European, unde a participat la dezbaterea privind viitorul Europei.

Un alt dosar menţionat de Klaus Iohannis a fost cel privind cadrul financiar multianual.

"Avem un dosar care (...) ştiu că vă este drag şi ne este drag. Este vorba despre cadrul financiar multianual. Trebuie să ajungem la un progres cu acest dosar. Faptul că dvs, Parlamentul, ne încurajaţi pe noi din Consiliu să mergem spre o creştere a bugetului este, în opinia României, un lucru bun, dar negocierea va trebui să continue practic. Şi aici România se va implica şi sperăm să avem dacă nu chiar finalizarea negocierilor măcar progrese semnificative în zone sensibile în acest buget", a arătat preşedintele.

Migraţia este tema unui alt dosar care urmează să fie gestionat de viitoarea preşedinţie a Consiliului UE.

"Trebuie să ajungem cât se poate de repede la o abordare comună. Dacă nu reuşim să definim o politică europeană în acest domeniu, atunci vom avea o problemă majoră. România se va implica pentru a progresa în aceste negocieri. (...) Până acum am acţionat în urma unei crize. Noi trebuie să acţionăm înaintea unei crize, asta am vrut să spun când am spus că UE trebuie să acţioneze preventiv. Noi ştim cum funcţionează lumea, dar trebuie să ne şi pregătim să facem faţă la efectele acestei funcţiuni.

În timpul preşedinţiei României vor avea loc alegerile europene şi în timpul campaniei pentru alegerile europene vom avea Summitul de la Sibiu. Acest summit este extrem de important pentru România şi pentru UE (...) pentru faptul că are tema unică şi clară - viitorul Uniunii Europene. Vom discuta şi vom creiona o gândire despre Uniunea Europeană clară, limpede, de înţeles pentru cetăţeanul european, nu numai politicianul european. Iar alegerile pentru PE de anul viitor ne vor oferi o radiografie, ne vor arăta dacă noi toţi am fost credibili, dacă am ştiut să generăm proiecte credibile, dacă ştim să desenăm un viitor pentru UE sau dacă mai avem un pic de lucrat", a mai spus Klaus Iohannis.

