Kelemen Hunor: "Nu susținem restructurarea Guvernului. Fără nicio supărare"

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri că a avut marţi o discuţie cu prim-ministrul Viorica Dăncilă, întrevedere în cadrul căreia a reiterat că reprezentanţii Uniunii nu vor susţine în Parlament restructurarea Guvernului.

"Am avut o discuţie cu doamna Dăncilă şi am spus care este poziţia noastră. Foarte limpede, elegant. (...) Ieri am vorbit cu doamna Dăncilă şi a fost o discuţie scurtă, la obiect. Aşa cum am spus săptămâna trecută, i-am spus şi doamnei Dăncilă că nu putem susţine restructurarea. Deci, a fost o discuţie absolut corectă, fără nicio presiune, fără nicio supărare", a arătat el într-o conferinţă de presă susţinută la Parlament.

De asemenea, liderul UDMR a precizat că miercuri dimineaţă a avut o întâlnire cu preşedintele PNL, Ludovic Orban. Kelemen Hunor a reamintit că UDMR va susţine o moţiune de cenzură, dar a apreciat totodată că o amânare a depunerii acesteia ar putea determina o reorientare a forţelor pro şi contra din Parlament.

"Ne-am întâlnit în această dimineaţă, m-a sunat săptămâna trecută să ne vedem. Nu avem condiţii. Am discutat, el a zis cum vede lucrurile. Eu am spus cum văd lucrurile. Am spus că e o pierdere inutilă de vreme (amânarea depunerii moţiunii de cenzură, n.r.). A fost o discuţie absolut normală. Am făcut o analiză. Nu există condiţii, nu există presiuni. Noi aşteptăm, nu avem altceva de făcut", a menţionat reprezentantul UDMR.

Întrebat dacă l-ar susţine pe Ludovic Orban pentru funcţia de premier, Kelemen Hunor a apreciat că aceasta este o discuţie "mult prematură" şi a arătat că acest subiect va fi abordat când va exista o moţiune de cenzură.

Pe de altă parte, Kelemen Hunor a negat că introducerea pe ordinea de zi de la Senat a proiectului conform căruia minorităţile naţionale beneficiază de reprezentare proporţională în instituţiile administrative ar face parte dintr-o negociere cu PSD.

"Nu am discutat despre acest proiect cu nimeni. Nici cu domnul Orban, nici cu doamna Dăncilă, cu nimeni. Este proiectul nostru şi votarea ar însemna acea normalitate pe care noi o aşteptăm de 30 de ani", a spus el.

