Kelemen Hunor, despre sporuri: ”Nu vor fi tăieri, dar o reaşezare trebuie făcută”

Vicepremierul Kelemen Hunor este de părere că sporurile salariale ar trebui să se regăsească în salariile angajaţilor, scrie News.ro.

Totodară, despre pensiile speciale a declarat că este inacceptabil să existe astfel de pensii care pot ajunge la 70.000 lei şi că pentru categoriile de angajaţi care în prezent ies la pensie la 45-50 de ani ar trebui modificată vârsta de pensionare.

”Noi, în decembrie, am spus un lucru, toţi în coaliţie. Preşedinţii partidelor, premierul, nu vor fi salarii mai mici în 2021 cum erau în 2020, decembrie, în sectorul public. Acest lucru înseamnă câţi bani primesc în ziua în care primesc salariul. În acest salariu, în venitul lunar, sunt incluse şi sporurile. În februarie, când am întrebat dacă tăiem sporurile, veniturile lunare vor fi mai mici decât în decembrie? Şi au zis, da. Atunci am spus, nu putem face acest lucru. Nu poţi să spui în decembrie că păstrăm la nivelul lunii decembrie salariile pentru 2021 şi în februarie să supi că ne-am răzgândit. Nu sunt de acord cu aşa ceva. Şi am mai spus un lucru, trebuie să refacem sistemul de salarizare în aşa fel încât fiecare om să ştie care sunt veniturile şi trebuie să lăsăm la latitudinea ordonatorilor principali de credite, conducerii instituţiilor, să dea prime în funcţie de eficienţă”, a declarat Kelemen Hunor la Prima TV.

Vicepremierul a dat şi unele exemple de sporuri.

”Am adus o hârtie în care sunt sporurile la toate ministerele, în toate sectoarele. Groaznic. Nici dacă citeşti şi încercă să faci o analiză nu îţi dai seama de unde sunt atâtea, de unde se ia. E greu să dau un exemplu pentru că sunt condiţii periculoase sau vătămătoare, pentru complexitatea muncii, spor de izolare şi tot aşa. 25% gestionarea informaţiilor clasificate. Aceste sporuri trebuie incluse în salariul de bază. Nu trebuie să dai un salariu mic şi după aceea arunci cu sporurile şi nimeni nu mai ştie care sunt limitele de jos sau de sus. Am spus să lăsăm aşa pentru 2021 pentru că asta am spus în decembrie şi să facem în 2021 această analiză, să modificăm legislaţia şi în 2022 să fie o altă lege. Urmează în 2021 o analiză a tuturor sporurilor şi o reaşezare a salariilor în sectorul public”, a mai declarat vicepremierul.

Întrebat cum se va face o economie la buget, dacă sporurile vor fi transferate în salariul de bază, Kelemen Hunor a explicat că este necesară o reaşezare şi că nu vor fi tăieri salariale.

”Faci o economie fiindcă... aici lucrurile sunt discutate spor cu spor. O abordare mai profundă nu putem face. Avem cam 9% din buget acele cheltuieli rigide care se duc spre salarii. Poate nu asta e problema, problema e dacă reduci alte cheltuieli şi dacă creşti veniturile la buget, atunci nu e o problemă să susţii o anvelopă salarială de 9%. Nu se poate ca într-un minister să existe un salariu cu 20% mai mare decât într-un alt miniser unde se face adminisraţie la fel. Trebuie reaşezat acest sistem al salarizării din sistemul public. Nu vor fi tăieri, dar o reaşezare trebuie făcută”, a declarat Kelemen Hunor.

În ceea ce priveşte pensiile speciale, Kelemen Hunor a declarat că trebuie crescută vârsta de pensionare la cei care acum se pensionează mai repede.

”Ar trebuie să existe o decizie, care sunt acele categorii profesionale, care sunt în serviciul public, poate o viaţă întreagă, au nişte restricţii şi au o anumită contributivitate la pensie. Fiecare stat face această discuţie şi stabileşte acele categorii care din acest punct de vedere, într-adevăr, fiind în serviciul public, primesc pensie specială, ocupaţională, profesională, nu contează, dincolo de contributivitate. Această discuţie trebuie purtată fără patimă şi fără populisme. Magistraţi sunt, sigur, fiindcă sunt categorii profesionale care au nişte restricţii. Dar şi un profesor şi un învăţător are un stres enorm în fiecare zi, în fiecare an, dar nu are voie să iasă la pensie la 50 de ani. Trebuie crescută şi vârsta de pensionare. Sunt oameni în sistemul de apărare, mai ales din teatrele de operaţiuni, sunt politicieni care au restricţii. Nu se poate să ai pensia mai mare decât salariul şi în zona de magistraţi acest lucru se întâmplă. Nu poţi să cumulezi mai multe pensii speciale şi atunci am spus că trebuie să existe un plafon. Care este plafonul, se poate discuta”, a declarat vicepremierul.

Kelemen Hunor a mai declarat că nu este acceptabil ca în România să existe pensii care pot ajunge la 70.000 lei.

”Noi am propus la o dezbatere să nu fie niciun salariu mai mare decât indemnizaţia preşedintelui republicii. Sunt pensii de 20 - 70 mii lei. Inacceptabil, indiferent de cine vorbim. Nu pot accepta ca cineva să iasă la pensie cu o pensie mai mare decât salariul şi după aceea se reangajează la stat. Nu e logic, atunci de ce te-ai pensionat de la stat ca să lucrezi tot la stat”, a declarat Kelemen Hunor care a adăugat că ”trebuie împinsă vârsta de pensionare pentru categoriile speciale care acum ies la pensie mai repede la pensie”.