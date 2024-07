Iohannis, „îngrozit” de atacul asupra lui Trump: „Violenţa şi agresiunea nu sunt atributele niciunei democrații”

”Sunt îngrozit de atacul asupra fostului preşedinte Trump la mitingul său de campanie. Îi doresc însănătoşire rapidă şi completă. Violenţa şi agresiunea nu sunt atributele niciunei democraţii. Noi românii suntem amături de poporul american”, a scris Iohannis pe X.

I am appalled by the attack on former President Trump at his campaign rally. I wish him a speedy and full recovery. Violence and aggression are not attributes of any democracy. We ???????? stand by the ???????? people.