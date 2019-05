Iohannis, la Florenţa: Situaţia este complicată în România, nu vreau să o zugrăvesc mai roz

presidency.ro

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, la conferinţa "The State of the Union" de la Florenţa, că situaţia din România este foarte complicată.

Întrebat, la conferinţa "The State of the Union" organizată de Institutul Universitar European din Florenţa, dacă el consideră că democraţia europeană este în pericol, Klaus Iohannis a răspuns: "Nu, nu cred că democraţia noastră este ameninţată, dar da, democraţia noastră este sub presiune".

"În România, avem o situaţie internă foarte complicată şi destul de des oamenii vin şi mă întreabă: «Ei bine, este democraţia ameninţată în România, este în pericol, este societatea în pericol?» şi eu spun: «Nu», dar avem o democraţie foarte vie şi cred că asta avem şi în Europa", a spus Iohannis.

El a mai spus că urmează alegerile şi că mulţi politicieni se tem de aceste alegeri, "pentru că populiştii vor câştiga multe voturi, euro-scepticii sunt în creştere, dar asta nu ar trebui să ne sperie".

"Asta ar trebui să ne încurajeze pe noi, politicienii care credem în Europa, în integrarea în Europa, într-o Europă puternică, ar trebui să ne facă să devenim mai puternici şi să găsim căi pentru a-i convinge pe europeni că avem un viitor bun şi că noi, politicienii, ştim cum să construim acel viitor. În mod sigur, democraţia nu este ameninţată, dar trebuie să fim mai puternici şi mai buni", a afirmat Klaus Iohannis.

Preşedintele Iohannis a spus şi că, în România, independenţa justiţiei este ameninţată.

"Situaţia este foarte complicată în România, nu vreau să o zugrăvesc mai roz decât este în realitate. Avem independenţa justiţiei ameninţată, avem abordări populiste, avem tot felul de situaţii complicate şi, dacă vorbim de arhitectura sistemului nostru politic, avem ceva ce numim o coabitare dificilă între preşedinte şi majoritatea guvernamentală. (...) de fapt este foarte complicat şi este stresant pentru cetăţeni, pentru sistemul public şi cred că va trebui foarte curând să avem un răspuns clar de la cetăţenii noştri şi îl vom avea pentru că avem acum alegeri europene şi în paralel am chemat la un referendum", a declarat el.

Preşedintele Klaus Iohannis a participat, vineri, în calitate de invitat de onoare, la Conferinţa "The State of The Union", organizată de Institutul Universitar European de la Florenţa. Aflată la cea de-a IX-a ediţie, conferinţa a avut ca temă principală democraţia în secolul XXI în Europa, cu accent pe contextul electoral european.

Toto vineri, Klaus Iohannis a avut o întrevedere cu preşedintele Consiliului de Miniştri al Republicii Italiene, Giuseppe Conte. Întâlnirea a prilejuit un schimb de opinii cu privire la dezbaterile din cadrul conferinţei, care are loc înaintea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi despre evoluţiile politice europene din ultima perioadă, inclusiv cele regionale, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.

