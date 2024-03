Iohannis l-a primit pe Mitsotakis. Ce i-a spus premierul Greciei după ce a fost martorul unui atac rusesc în Odesa | FOTO

"Îmi cer scuze pentru ţinută, nu am avut timp să mă schimb" i-a spus Mitsotakis şefului statului român când acesta l-a întâmpinat.

"Mă bucur că sunteţi bine, Kyriakos. Îmi pare rău că aţi trăit o asemenea sperietură în Odesa", a răspuns Iohannis, după care premierul grec a adăugat: "Da, a fost ... straniu".

Iohannis a transmis pe platforma X că a discutat cu premierul elen despre aspecte de securitate, din perspectivă aliată, de relaţiile economice bilaterale şi despre necesitatea îmbunătăţirii conectivităţii regionale şi a asigurării securităţii energetice a UE, inclusiv prin intermediul Iniţiativei celor Trei Mări.

