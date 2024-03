Zelenski și premierul Greciei, prinși în mijlocul unui atac rusesc în Odesa

Potrivit televiziunii private greceşti SKAI, exploziile au survenit la numai aproximativ 150 de metri de convoi şi au fost provocate de un atac rusesc cu drone. Imediat după explozii, vehiculele care transportau delegaţia greacă au fost deviate de pe traseul stabilit, conform instrucţiunilor autorităţilor ucrainene, relatează acelaşi post.

Nu este clar dacă dronele au lovit o ţintă anume ori au explodat în urma doborârii lor de către antiaeriana ucraineană. Alte media din Grecia relatează despre un atac cu rachete, nu cu drone.

????????????Attempt on the life of the president. The enemy struck with ballistics 150 meters from the location where Volodymyr Zelensky met with the Prime Minister of Greece Kyriakos Mitsotakis in Odesa, ProtoThema newspaper reported, citing anonymous sources in the government.

The… pic.twitter.com/9HizSCq8e9