Iohannis i-a mulţumit Ursulei von der Leyen pentru ajutorul acordat în Schengen: N-am ajuns încă la linia de sosire

La rândul său, preşedintele Comisiei Europene a transmis că va lucra neobosit pentru a găsi o soluţie.

„Vreau să vă mulţumesc dumneavoastră şi echipei dumneavoastră pentru tot sprijinul, şi a fost foarte mult, în ceea ce priveşte chestiunea Schengen. Din păcate, n-am ajuns încă la linia de sosire, dar sunt destul de optimist că vom avansa cu o viteză decentă şi ne bazăm cu toţii pe dumneavoastră şi pe Comisie în această privinţă”, a declatrat Klaus Iohannis, în întâîlnirea cu Ursula von der Leyen şi premierul Nicolae Ciucă.

Von der Leyen s-a adresat poporului român şi a transmis întreaga susţinere a Comisiei Europene pentru aderarea României la Schengen.

Ea a vorbit despre „rezultatele uimitoare” pe care România le-a făcut în această direcţie.

„Voi lucra neobosit (...) pentru a găsit o soluţie cât mai curând posibil”, a transmis preşedintele Comisiei Europene.

The @EU_Commission stands fully behind Romania’s accession to Schengen, dear @KlausIohannis and @NicolaeCiuca

We will work tirelessly with ???????? and all Member States to find a solution as soon as possible next year.

You can count on the Commission and me. pic.twitter.com/QYWBrX4sGY