Iohannis, despre Pactul propus de Dăncilă: Au încercat și alții. Citim, trecem mai departe

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat sâmbătă, în staţiunea Venus, că intenţia premierului Viorica Dăncilă de a propune partidelor semnarea unui pact naţional pentru bunăstarea românilor este o acţiune electorală.

„Vedeţi, acum suntem practic în campanie electorală, chit că formal suntem în campania preelectorală, şi toţi competitorii încearcă să prezinte abordări şi chestiuni atractive pentru electorat. Până aici, nimic rău. Însă, trebuie să înţelegem că ce se face acum cu acest pact, şi au încercat alţii să vină cu tot felul de documente tip pact, sunt acţiuni electorale. Le citim şi trecem mai departe. Însă ideea de înţelegere transpartinică, ideea de pact este bună dacă vine după o validare, şi eu am venit în faţa naţiunii de două ori cu asemenea document", a spus Iohannis, răspunzând unei întrebări privind respectiva iniţiativă a premierului.

Şeful statului a dat drept exemplu pactul privind Apărarea şi pe cel privind Justiţia, notează Agerpres.

„Prima dată, imediat după ce am fost ales de peste 6 milioane de români în noiembrie 2014, am venit cu un pact care s-a dovedit a fi extrem de benefic pentru România, vă amintiţi acel pact pentru Apărare, prin care am stabilit să alocăm 2% din PIB pentru Apărare. Un pact care ne-a adus foarte bună vizibilitate şi ne-a dus în centrul atenţiei şi în Uniunea Europeană şi, evident, în NATO. Am venit şi după referendumul din 26 mai cu un astfel de pact, pentru parcursul european, validat fiind de 6,5 milioane de români care au votat ”Da” pentru referendumul pe care l-am propus. Iată că aşa, după o validare prin vot, o înţelegere transpartinică poate să fie benefică, şi după ce câştigăm alegerile, probabil vom veni în faţa românilor cu astfel de înţelegeri care sunt necesare pentru a merge spre o Românie normal”, a afirmat preşedintele ţării.

Klaus Iohannis a participat sâmbătă la Şcoala de Vară a Tineretului Naţional Liberal, eveniment desfăşurat în perioada 12-15 septembrie, în staţiunea Venus.

Iohannis a mai declarat că dezastrul PSD-ist a răpit României ani de zile șansa la dezvoltare, dar acum, cu PNL, românii au șansa să se bucure de o guvernare eficientă, de stabilitate și prosperitate.

