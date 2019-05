Iohannis: Cei care guvernează să înţeleagă că situaţia din învăţământ este dezastruoasă

Cei care guvernează în România trebuie să înţeleagă faptul că situaţia de acum din Educaţie, care este dezastruoasă, nu mai poate continua, a declarat vineri preşedintele Klaus Iohannis.

Şeful statului a participat la dezbaterea "Become your best! - printr-un învăţământ superior de calitate", organizată la Universitatea de Vest din Timişoara.

"Sunt aici generaţii care merită toate şansele pe care le are de oferit UE. Este inacceptabil ca ţara noastră să rămână atât de mult în urmă, în condiţiile în care trăim într-una dintre cele mai bune perioade istorice ale continentului, cu oportunităţi extraordinare, care pregătesc o veritabilă revoluţie a educaţiei, vorbim de noi programe de mobilitate, de voluntariat, proiecte de cooperare între instituţii din diferite state membre. Mai este nevoie ca şi cei care guvernează în România să înţeleagă faptul că situaţia de acum din educaţie, care este dezastruoasă, nu mai poate continua. Dacă nu ştiu sau nu vor să facă lucrurile mai bine atunci să plece şi să lase locul altora care se pricep, pentru că nu ei, ci românii sunt cei care vor plăti pentru aceste eşecuri", a spus şeful statului, conform Agerpres.

El a afirmat că în grupurile de lucru ale proiectului ''România Educată'' elevii şi studenţii au fost printre cei mai activi participanţi.

"Au dat dovadă că se pot organiza şi pot veni cu poziţii mai bine argumentate decât multe persoane care teoretic ar fi trebuit să aibă experienţă în discutarea şi elaborarea politicilor publice", a precizat Iohannis.