Iohannis: Avem politicieni care, cu scopul de a-şi curăţa dosarele, au pus în dificultate întreaga justiţie

Klaus Iohannis a declarat, în cadrul unei emisiuni la postul naţional tv, că şi în România sunt politicieni populişti care au un discurs anti-european şi care au scopul "de a-şi curăţa dosarele", punând astfel în dificultate întreaga justiţie.

În cadrul unui interviu difuzat, miercuri seara, la postul naţional de televiziune, preşedintele Klaus Iohannis a menţionat că unii lideri de partide din România au un discurs anti-european, relatează news.ro.

"Dacă vorbim despre lideri populişti, trebuie să recunoaştem că şi la noi există unii, persoane cunoscute, lideri de partide mari care în ultima vreme au un discurs anti-european, un discurs împotriva străinilor. Este foarte păcat pentru că România merită să aibă un discurs politic proeuropean. Românii sunt proeuropeni, românii nu îşi doresc să plece din Europa. Dacă ne gândim doar la milioanele de români care au plecat din ţară şi lucrează peste tot în ţările Uniunii Europene, ei vor să rămână în Europa, noi ne dorim să rămânem în Europa, dar există acesti populişti care ne spun că Uniunea Europeană nu este soluţia bună, sunt alţii care spun că Uniunea Europeană trebuie desfinţată, sunt alţii care spun că Uniunea Europeană este cea care creează problemele naţionale", a declarat Klaus Iohannis.

Şeful statului spune că sunt politicieni în România care îşi doresc să nu răspundă pentru faptele lor.

"Nu, problemele naţionale se creează cam toate acolo unde avem politicienii naţionali. Din păcate, şi noi trebuie să suportăm pe unii politicieni care, poate cu scopul de a-şi curăţa dosarele, au pus în dificultate întreaga justiţie. Avem acea discuţie nefericită despre statul de drept din România. Dar sunt politicieni care işi doresc să nu răspundă pentru faptele lor şi ce vină au românii pentru asta? Românii îşi doresc o ţară europeană, o ţară prosperă”, a mai spus preşedintele Iohannis.

Klaus Iohannis a mai vorbit şi despre alegerea Sibiului pentru Summitul european.

"Luxemburg şi Sibiu au o istorie veche, aproape de o mie de ani. Mulţi dintre cei care sunt cunoscuţi sub denumirea de saşi sau saşii transilvăneni au venit din zona în care la vremea respectivă a fost Marele Ducat al Luxemburgului şi în secolul XIX s-a descoperit această istorie comună în baza dialectului care în ziua de astăzi se aseamănă. Dar mult mai important pentru zilele noastre e legătura extrem de importantă care s-a creat în 2007, când Sibiul împreună cu Luxemburgul au fost capitale culturale europene”, a spus Iohannis.

Întrebat ce aşteptări are de la Summit-ul de joi de la Sibiu, Iohannis a subliniat importanţa discuţiilor despre viitorul Uniunii Europene.

"Pas cu pas ne-am apropiat de ce vom avea mâine şi daţi-mi voie să explic ce se va întâmpla mâine la Sibiu. Mâine se desfăşoară Summitul informal. Toţi liderii europeni vin în România şi în această sală vom discuta despre viitorul UE. Vă daţi seama, Europa vine în România, viitorul UE se planifică din România, de la Sibiu. Noi suntem în UE de 12 ani şi cred că faptul în sine că se întâmplă acest summit aici în România arată că am parcurs un drum lung şi un drum bun. Nu ne-a fost uşor, nu ne-a dat nimeni nimic pe gratis, am muncit, am parcurs tot acest drum convinşi fiind că locul României este în Europa şi mâine dovedim că locul Europei e in România”, a mai spus Iohannis.

Şeful statului a mai explicat că la acest Summit nu se va discuta despre Brexit.

