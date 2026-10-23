După ce prăjitura a fost inclusă de New York Times în topul celor mai spectaculoase mâncăruri ale metropolei, patiserii de origine română, cu mici afaceri pe continent, au început să vândă covrigi calzi și plăcinte românești de toate felurile. De altfel, zeci de brutării independente, legate inițial de comunități românești, s-au deschis și în multe țări europene. Au succes tocmai datorită rețetelor clasice, pe care străinii le consideră exotice.

Au venit să încerce savarina și au rămas și pentru cozonacii moldovenești, pateuri, plăcinte și covrigi sărați și dulci! Clienții unei brutării din inima cartierului Queens sunt, în primul rând, americani. A fost deschisă de un român care a plămădit peste ocean primele șarje de covrigi românești, conform rețetelor învățate în școlile comuniste de bucătari.

Recent, s-au deschis patiserii românești în Chicago, Los Angeles, Florida și Virginia.

În Londra, covrigii românești se vând în 3 brutării, dar și online. O simigerie din Coventry își atrage clienții cu un mesaj simplu – „Covrigi Calzi”. Covrigii prosperă și în München și Gelsenkirchen din Germania, Madrid și Castellón din Spania, Torino și Roma din Italia.

Iar cei făcuți în țară și ambalați pleacă săptămânal în mii de magazine, în peste 30 de țări de pe toate continentele.

Bogdan Buzu Vasilache, distribuitor platformă: „Anul acesta am trimis peste 180.000 de baxuri de covrigi clienților noștri din diaspora. Avem în portofoliu peste 20 de branduri, care reunesc mai mult de 100 de articole.”

Corespondent Știrile ProTV: „Să acceptăm totuși că nu românii au descoperit gaura din covrig. Nemții, cu rețete similare cu ale noastre, sunt campioni mondiali la mâncat covrigi proaspeți – în medie, 30 pe an. Americanii sunt pe locul al doilea în top, cu 20 de covrigi pe an, dar ai lor sunt moi, unși cu unt și înmuiați în brânză, deci au calorii cât o masă în sine! Românii savurează doar 12 covrigi proaspeți pe an, potrivit calculelor patronatului pâinii. Și îi preferă pe cei cu sare și mac”.