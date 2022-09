George Simion nu mai pleacă în SUA, să se vadă cu Mike Pompeo: ”Membri ai Guvernului au făcut presiuni”

În acelaşi timp, însă, notează News.ro, Fundaţia Israel Heritage a transmis o scrisoare în care l-a anunţat că nu a primit confirmare de la Mike Pompeo pentru dineul respectiv din 18 septembrie.

„Înţeleg că au apărut unele controverse cu privire la vizita pe care trebuia să o am în Statele Unite ale Americii. Din motive de birocraţie şi din motive de timp scurt, nu voi ajunge la sfârşitul acestei săptămâni în SUA pentru a participa la cina cu fostul secretat de stat american Mike Pompeo. Aş vrea să dezmint unele chestiuni care au apărut în spaţiul public. S-a spus că aş fi plătit 10.000 de dolari pentru participarea la această cină. Facem publică şi invitaţia pe care am primit-o. Cred că domnii de la Newsweek care lansează mai multe minciuni la adresa noastră vor fi daţi în judecată pentru această minciună. Nu am reuşit decât ieri introducerea în Biroul permanent şi realizarea formalităţilor privind vizita în SUA, aşa că nu pot ajunge duminică acolo”, a afirmat George Simion, marţi la Parlament, conform sursei citate.

El a mai spus că membri ai Guvernului României sau ambasadori îşi folosesc funcţia de demnitate publică pentru a împiedica acţiunile AUR.

„Aş vrea să denunţ public unele chestiuni de o gravitate fără precedent. Membri ai Guvernului României şi ambasada României la Washington, prin domnul Muraru, au făcut presiuni extraordinare ca relaţiile noastre cu partidul republican, întâlnirea noastră cu domnul Pompeo şi sesiunile legate de ONU la care urma să particip să nu aibă loc. Faptul că membri ai Guvernului României sună pentru a opri acţiunile unui alt partid politic, folosindu-şi calitatea oficială, faptul că ambasadorul României în SUA şi atenţie, nu e prima oară când se întâmplă lucrul acesta, s-a întâmplat acelaşi lucru cu ambasadorul României în Israel care a dat telefoane la un alt partid, la Likud din Israel, ca dialogul pe care îl avem, sunt partide similare, să fie oprite. Aceşti oameni îşi folosesc calitatea lor oficială de demnitari ai statului român pentru a opri activitatea noastră politică. Lucrul acesta este fără precedent. În ciuda zbaterilor fraţilor Muraru şi a publicaţiilor care lansează minciuni despre noi, fac publică şi a două scrisoare prin care Inter-Parliamentary Coalition for Global Ethics spune că vom realiza vizite cu reprezentanţi din media din SUA, de la Fox News. Totodată anunţăm că cei cu care colaborăm din rândul partidului republican, membri ai familiei Trump vor fi partenerii noştri politic în proiectul numit 2024 alegeri în SUA şi alegeri în România. Partenerii noştri naturali, fireşti din SUA sunt fostul preşedinte Donald Trump şi partidul republican în întregimea lui”, a completat Simion.

