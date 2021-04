Florin Cîţu: Noua lege a salarizării va mai include sporuri doar pentru cazuri speciale

Premierul Florin Cîţu a declarat că trebuie să avem cât mai repede o lege a salarizării şi a solicitat ministerelor avizatoare să vină cu puncte de vedere pe memorandumul Ministerului Muncii referitor la acest act normativ.

El a precizat că nu crede că în această formă a legii vor mai exista sporuri sau dacă acestea vor mai exista vor fi doar pentru cazuri foarte speciale.

„În şedinţa de Guvern de astăzi am cerut ministerelor avizatoare să vină cu puncte de vedere pe memorandumul Ministerului Muncii referitor la legea salarizării. Trebuie să venim cât mai repede cu o lege a salarizării. Mi-am exprimat public opinia, voi vedea cu ce formă va veni Ministerul Muncii în final după ce va discuta cu ministerele respective, dar, aşa cum am mai anunţat, nu cred că în această formă vom mai vedea sporuri sau dacă vor exista sporuri, acestea vor fi doar pentru o foarte, foarte mică categorie, cazuri foarte speciale. Dar astăzi am spus ministerelor să vină cu avize, pentru ca săptămâna viitoare să aprobăm acest memorandum”, a afirmat Florin Cîţu, într-o conferinţă de presă susţinută la finalul şedinţei de miercuri a Executivului, potrivit News.ro.

Şeful Guvernului a mai spus că sunt nouă ministere care nu au transmis fişele cu măsuri pentru a putea fi evaluate şi vor veni cu ele săptămâna viitoare.

"În acelaşi timp, am spus ministerelor, mai sunt nouă ministere care nu au transmis fişele cu măsuri pentru a putea fi evaluate şi acestea vor veni săptămâna viitoare", a completat Cîţu.