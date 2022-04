Firea: Primul teatru construit de la zero fără implicarea statului este blocat de Nicușor Dan

StirilePROTV

Gabriela Firea spune că primul teatru din ultimii 70 de ani care ar putea fi construit în Capitală printr-o iniţiativă privată riscă să rămână un vis, pentru că primarul Nicuşor Dan nu a semnat autorizaţia de construire.

Din acest motiv, regizoarea şi scriitoarea Chris Simion-Mercurian ar putea pierde granturi de 2 milioane de euro.

Gabriela Firea afirmă că termenul iniţial până la care puteau fi obţinute fondurile norvegiene pentru Teatrul Griviţa 53 a expirat luni.

”Ultimul document necesar este autorizaţia de construire semnată de primarul general. Chris Simion-Mercurian aşteaptă acest document de multe luni, cu toată documentaţia depusă la Primăria Capitalei. Ştim deja că Nicuşor Dan a făcut o regulă din a nu respecta legea. Nu semnează la timp documentaţiile de urbanism şi a fost amendat pentru asta de Inspectoratul de Stat în Construcţii. Însă, aici nu este nici un „rechin imobiliar”, ci este vorba de munca a sute, mii de oameni pentru a ridica un teatru. De visul unui om!”, spune fostul primar, potrivit News.ro.

Firea menţionează că ”doar prin bunăvoinţa finanţatorilor norvegieni, Chris Simion-Mercurian a obţinut o prelungire până la sfârşitul lunii şi face, deja, apeluri disperate către primarul general pentru a semna documentul”.

”Timpul trece repede! Teatrul Griviţa 53 înseamnă visul şi munca din ultimii 6 ani a sute de oameni. Peste 10.000 de români sunt „ctitori” ai acestei instituţii de cultură şi au sprijinit construcţia cumpărând, simbolic, o cărămidă. Anul trecut, am sprijinit iniţiativa lui Chris Simion-Mercurian şi am cumpărat cinci cărămizi.„Griviţa 53” este primul teatru construit de la zero fără implicarea statului, după 75 de ani - atunci, inginerul constructor Liviu Ciulei a construit pentru fiul său un teatru, actualul Teatru Nottara”, mai spune Firea.