Firea, despre Viorica Dăncilă: Va rezista, cu sau fără hashtag. Nu vreau o altă schimbare de premier

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a spus despre premierul desemnat, Viorica Dăncilă, că „va rezista, cu sau fără hashtag”, făcând aluzie la sintagma folosită de protestatarii antiguvernamentali.

„O cunosc pe Viorica Dăncilă de aproape şapte ani, de când am intrat în PSD. Este o persoană extrem de echilibrată, solidară, sinceră. E foarte important pentru politicieni să fie sinceri, pentru că am văzut mulţi, ca domnul Cristian Buşoi, care plâng că nu avem investiţii în sănătate şi apoi îşi pun colegii din CGMB să le blocheze”, a declarat duminică primarul Capitalei, la România TV, relatează news.ro.

Firea s-a declarat dezamăgită de reacţiile din spaţiul public şi la criticile la adresa Vioricăi Dăncilă, spunând că părerile, indiferent dacă sunt pro sau contra, ar trebui date faţă de proiectele acesteia şi nu faţă de religia persoanei sau oraşul în care s-a născut.

„S-au referit la aspecte pe care eu le consider derizorii. Iar în Europa, referirile la astfel de aspecte, religie, oraşul în care s-a născut, sunt criticate, trimise la marginea societăţii, în niciun caz nu sunt potenţate. Am fost extrem de dezamăgită. Haideţi să o lăsăm (pe Viorica Dăncilă, n.r.) să ajungă la Guvern şi să avem o părere pro sau contra vizavi de deciziile pe care le ia, faţă de proiectele sale. Am văzut şi persoane publice, chiar persoane care se consideră intelectuale care au făcut astfel de critici”, a subliniat Gabriela Firea.

Întrebată despre durata mandatului noului premier, având în vedere mandatele scurte ale lui Sorin Grindeanu şi Mihai Tudose, primarul Capitalei a spus că îşi doreşte ca acest guvern să meargă până la capăt, pentru că nu îşi doreşte să ia parte la o altă schimbare de premier.

„Cred că Viorica Dăncilă va rezista, cu sau fără hashtag”, a subliniat Firea.

