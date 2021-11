Drulă, un nou atac la adresa lui Cîțu: E un produs politic expirat, are 7 la sută popularitate

Agerpres

Fostul ministru al Transporturilor Cătălin Drulă consideră că premierul interimar Florin Cîţu este un "produs politic expirat" deoarece a ajuns la 7 la sută popularitate, potrivit News.ro.

Cătălin Drulă a fost întrebat, joi seara, la Profit News, dacă USR mai lasă uşa deschisă pentru negocieri dacă nu se înţeleg PNL şi PSD.

"E o limită a ridicolului, deşi în România cred că am trecut câteva bariere măricele în aceste două luni, mai ales prin comportamentul liderului PNL Florin Cîţu, chiar şi al preşedintelui României în această perioadă. De fapt, egali îi consider vinovaţi pentru această criză. Noi am anunţat că am trecut în opoziţie, nu există o variantă în care negociezi ministere, programe de guvernare. Am citit undeva că lucrurile merg extrem de bine. După ce PSD a fost demonizat timp de trei, patru ani de preşedintele României, de liderii PNL, şi-au construit o întreagă înşelătorie electorală pe acest discurs şi acum, cum a spus domnul Cîţu, ne-am găsit multe lucruri în comun, culmea e că e adevărat”, a transmis Cătălin Drulă.

Drulă: „E complet nepotrivit şi comportamentul pentru a conduce un guvern”

El a susţinut că Florin Cîţu este "un produs politic expirat".

"Tot o ţineau langa cu Florin Cîţu. Omul e un produs politic expirat, are 7 la sută popularitate şi ar fi putut să ajungă pe nedrept la 7 la sută, ar fi putut să fie un om care a luat măsuri de reformă nepopulare, există metode prin care să nu judeci un om doar pentru asta, dar văzându-l ca lider politic, văzându-l ca lider de guvern, ca comportament e complet justificată. În cazul său, cum îl vede publicul şi cum este omul politic, este o congruenţă. (...) E complet nepotrivit şi comportamentul pentru a conduce un guvern. Un lider al unui guvern de coaliţie trebuie să fie al tuturor partidelor şi să înţeleagă un echilibru al negocierii, să aibă tact, calm, să nu ameninţe”, a afirmat fostul ministru al Transporturilor.

Întrebat de ce la negocierile din 2020 USR a avut de ales între Ludovic Orban şi Florin Cîţu şi l-a ales pe Cîţu, Cătălin Drulă a răspuns: "Cred că e şi un pic de legendă acolo, cred că lucrurile erau coapte la PNL. Senzaţia e că toţi cei aflaţi în jurul lui Ludovic Orban aveau, virtual vorbind, cuţitele deja în spatele lui, mă refer la faimoasa echipă câştigătoare din aceste zile. La acel moment, pe imaginea pe care şi-a construit-o, a făcut studii în America, eu am făcut studii în Canada, mi s-a părut că suntem cumva colegi de generaţii şi am avut ceva speranţe. Ludovic Orban, într-un fel, pare mult mai democrat, dar Ludovic Orban este un practicant al aceluiaşi tip de clientelism dus până la extrem. Cred că a găsit atâtea locuri de muncă pentru sute şi mii de oameni din PNL, o face asumat. Asta i-a dat forţă în partid”.