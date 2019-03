Dragnea, despre Tudorel Toader și protestele din țară: ”Și eu îi susțin pe magistrați”

Pro TV

Liviu Dragnea a stat de vorbă, luni, cu jurnaliștii despre situația lui Tudorel Toader și protestele din Justiție.

Șeful PSD a spus că speră că Tudorel Toader va fi evaluat astăzi de PSD.

Cu privire la Bugetul pe 2019, retrimis în Parlament de Klaus Iohannis, Dragnea a transmis că nu va fi modificat.

Despre evaluarea lui Tudorel Toader:

Dragnea: ”Încercăm să facem să aibă loc ședința astăzi.”

Reporter: Cum vedeți faptul că premierul nu s-a aliat nemulțumirilor din PSD cu privire la aceste OUG (n.r. pe Justiție), dacă trebuie sau nu date?

Dragnea: ”Dacă aveți alt subiect.”

Despre cererea de urmărire emisă pe numele lui Tăriceanu:

Dragnea: ”Eu cred că până la sfârșitul lunii martie ar trebui să se voteze. O să le spun colegilor părerea mea.”

Bugetul pe 2019, dacă va fi modificat sau nu:

Dragnea: ”Nu. A fost elaborat foarte bine și nu putem să îl modificăm din cauza mofturilor unui om care întâmplător e președintele României.”

Despre amânarea ședinței de Guvern de luni:

Dragnea: ”Era nevoie și de avizul Consiliului Economic și Social. Conducătorii sau o parte nu sunt în sală și se vor întruni mâine. Asta este explicația pe care am primit-o.”

Despre protestele actorilor, care îi susțin pe magistrați:

Dragnea: ”Și eu îi sprijin pe magistrați și îi sprijin foarte puternic pe magistrații din România. Nu văd de ce nu îi sprijinim. Nu am făcut absolut nimic, nici eu nici PSD, împotriva magistraților. Ba dimpotrivă. Am sprijinit investiții în infrastructură, drepturile de pensie și am pus umărul toți, cât am putut, pentru a face o legislație care să mărească independența magistraților și să îi protejeze pe judecători de abuzurile care au ieșit la iveală și care probabil vor mai ieși la iveală.

Faptul că au fost mii de dosare deschise din oficiu împotriva unor judecători pe sentințele date mi se pare un lucru de o gravitate foarte mare. Trebuie să limpezim și să definim în ce constă sprijinul pentru magistrați în această țară.””

