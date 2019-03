Dragnea, atac dur la Iohannis: Ce suflet să ai să blochezi bugetul României?

Facebook

Liviu Dragnea a lansat sâmbătă un nou atac la adresa președintelui Klaus Iohannis, într-un discurs susținut în Caraș-Severin.

El a susținut că Iohannis nu a făcut nici măcar un lucru bun de când conduce România, iar obiectivul PSD trebuie să fie ca acesta să nu mai câștige un nou mandat.

”Iohannis habar nu are despre economie, nici el, nici slugile lui de la PNL. Ne spun că mai sunt bani de pensii și salarii, dar acestea vor crește în continuare. Deranjează, sigur că deranjează. Dacă sunt tot mai mulți oameni mulțumiți, minciuna nu-și mai găsește locul.” a declarat Dragnea.

"Am o întrebare simplă - ce a făcut cât a fost președinte? Eu nu am găsit un lucru, un gest care să fi ajutat România și pe români. Am văzut că e deasupra legii, am văzut case mătrășite, zeci de dosare închise pentru acest om. Cum să fii, ce suflet să ai sa blochezi bugetul României numai gândindu-te la cei 4 milioane de copii care nu primesc alocația mărită de la 1 martie? Cum poți să fii atât de rău?", a spus Dragnea.

