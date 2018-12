Dragnea: ”Acţiunile noastre în 2019 vor fi îndreptate pentru a construi o Românie demnă”

Inquam Photos/ Octav Ganea

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, le transmite românilor "La mulţi ani!" şi îi asigură că toate acţiunile social-democraţilor în 2019 "vor fi îndreptate pentru a construi o Românie demnă, a dreptăţii şi a prosperităţii economice".

"Ne pregătim să începem împreună al treilea an de când redăm naţiunii române demnitatea şi încrederea într-o viaţă mai bună. Am spus acum doi ani tuturor să îndrăznească să creadă în România, că un guvern cu adevărat românesc, prin scopuri şi voinţă, le poate face o viaţă mai bună şi se vede acest lucru! Am realizat multe în ultimul an şi continuăm să clădim împreună o ţară a normalităţii", menţionează Liviu Dragnea în mesajul de Anul Nou, postat pe Facebook.

Liderul PSD şi preşedinte al Camerei Deputaţilor precizează că în 2019 nu mai pot avea loc "jocurile politice meschine pe care unii încă le practică" şi subliniază că România are un potenţial uriaş de dezvoltare şi poate juca un rol major în Europa şi nu numai.

"Jocurile politice meschine pe care unii încă le practică nu mai au loc în anul ce va să vină. Miza este, de fapt, România, viitorul acestei ţări, resursele naturale ale României, potenţialul uriaş de dezvoltare pe care îl are această ţară, rolul major pe care-l poate juca România în regiune şi în Europa şi nu numai. Vă asigur că toate acţiunile noastre din următorul an vor fi îndreptate pentru a construi o Românie demnă, a dreptăţii şi a prosperităţii economice! Ne iubim ţara, avem curajul şi forţa să ne opunem cu fermitate abuzurilor şi intereselor ostile de oriunde vin ele. Şi nu în ultimul rând îndrăznim în continuare să credem în România cu tărie! Aşa să ne ajute Dumnezeu! La mulţi ani, dragi români oriunde v-aţi afla! La mulţi ani, România!", afirmă Liviu Dragnea în mesajul transmis românilor de Anul Nou.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer