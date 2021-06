Deputatul ex-AUR Lasca, condamnat pentru că a bătut un șofer: ”Nu văd ce legătură are cu mandatul meu”

Deputatul Mihai Ioan Lasca, ales pe listele Alianţei pentru Unirea Românilor, și condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare, spune că nu vrea să demisioneze din Parlament, după această condamnare.

Deputatul, care acum nu mai face parte din AUR, susține că problema de natură penală este una ”personală”, care nu ar avea legătură cu activitatea de parlamentar.

Potrivit News.ro, el a fost condamnat după ce l-a bătut pe partenerul fostei sale iubite, pe care parlamentarul l-a agresat în vara anului 2019, după ce l-a blocat în trafic.

”Nu văd ce legătură să aibă cu mandatul meu. E o problemă personală. Nu am bătut pe nimeni, totul a fost dus în derizoriu. Ați văzut că eu aș fi bătut pe cineva? A fost singura probă care ... Știu, e una injustă. Și la fel de bine vreau să subliniez faptul că nu am intrat în politică ca să fiu exonerat de răspunderea penală, drept dovadă nu am uzat de dreptul la imunitate parlamentară. Eu am fost ales de popor, sunt reprezentant al poporului, nu am de ce să iau în calcul asemenea ipoteză.” - a declarat, marți, deputatul Lasca.

Conform news.ro, în acest dosar, Judecătoria Oradea a decis, în noiembrie anul trecut, ca Lasca să primească o sentinţă de doi ani de închisoare cu suspendare, cu un termen de patru ani, dar şi să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Oradea sau Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, pe o perioadă de 120 de zile.

Bărbatul agresat de către demnitar nu s-a constituit parte civilă în proces.

Numele lui Mihai Ioan Lasca apare într-un alt dosar aflat pe rolul Tribunalului Oradea şi instrumentat de DIICOT Oradea, speţă care are ca obiect constituirea unui grup infracţional organizat.

Conform datelor făcute publice de procurorii DIICOT în anul 2016, atunci când au dispus trimiterea în judecată, actualul parlamentar a fost deferit justiţiei alături de alţi 13 inculpaţi.

”Prin actul de sesizare s-a reţinut că începând cu anul 2012, membrii grupului infracţional au desfăşurat atât în România cât şi în state ale Uniunii Europene, respectiv Cehia, Olanda şi Germania, activităţi de skimming (montarea aparaturii artizanale de copiere a datelor de identitate a card-urilor folosite la ATM-uri de clienţii diferitelor bănci din ţările mai sus menţionate) precum şi activităţi de retrageri de numerar sau achiziţionări de bunuri de la societăţi comerciale prin folosirea de card-uri contrafăcute”, au notat procurorii anti-crimă organizată.

Lasca, intrat în Parlament pe listele AUR, în prezent fiind deputat neafiliat, are 41 de ani şi este la primul mandat de parlamentar.

El a avut până acum două interpelări şi mai multe declaraţii politice, unele împotriva rețelei 5G şi a vaccinării anti-COVID.