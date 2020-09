Demisii la PNL după alegerile locale 2020. Reacția președintelui Ludovic Orban

Premierul Ludovic Orban a anunțat, miercuri, că 7 lideri ai organizaţiillor PNL din ţară şi-au anunţat demisia în şedinţa de miercuri a Biroului Politic Naţional al partidului, în urma scorului slab pe care l-au avut la alegerile locale.

Ludovic Orban a anunţat că deşi scorul obţinut de liberali la alegeri este „cel mai mare scor politic obţinut de PNL sau de vreo altă formaţiune de dreapta în 30 de ani de democraţie”, au fost demisii de onoare ale liderilor organizaţiilor liberale care au avut scor sub 27% la alegerile locale.

„Am făcut o analiză a scorului la alegerile locale. PNL este câştigătorul clar al alegerilor locale. Scorul politic obţinut de 34% la Consiliul judeţean este cel mai mare scor politic obţinut de PNL sau de vreo altă formaţiune de dreapta în 30 de ani de democraţie. Scorul obţinut de candidaţii la funcţia de preşedinte al consiliului judeţean ai PNL este de peste 40% ca de altfel şi scorul obţinut de candidaţii la funcţiile de primar din toată ţara care este tot de peste 40%", a declarat Orban.

Orban a precizat că PNL a obținut 1.030 de primari și că PSD a obținut un număr mai mic de mandate de primari decât la alegerile din 2016.

"Chiar dacă nu am câştigat ca număr de primari, PSD a coborât, iar PNL a sărit de 1.030 de primari. PNL a mai sprijinit candidaţi indepedenţi care pot fi consideraţi câştigători cu susţinerea PNL. Am avut victorii simbolice. Vrancea a fost câştigată de Cătălin Toma. Am reuşit să câştigăm judeţe în care PSD a condus în ultimii 30 de ani, judeţe care au fost ţinute în sărăcie. De asemenea am reuşit să câştigăm cel mai mare număr de municipii reşedinţă de judeţ. Sigur că am discutat şi în cadrul analizei de filialele care nu au obţinut performanţă. În urma ei mai mulţi colegi şi-au anunţat demisia de onoare. E vorba de filiale care au obţinut un scor de sub 27%, filiala Ialomiţa, Brăila, Hunedoara, Buzău. Şi-au mai depus demisiile din funcţia de preşedinte Nicolae Robu şi preşedintele PNL Satu Mare. În aceste filiale am mandat vicepreşedinţii regionali împreună cu secretarul general al PNL să facă o analiză astfel încât să puntem desemna conduceri interimare în cel mai scurt timp. Inclus la Băcău şi-a dat demisia preşedintele filialei”, a declarat Ludovic Orban, la finalul BPN de miercuri.

Orban: Interzicem vreo înţelegere sau vreo colaborare cu PSD

Orban a adăugat că decizia în BPN a fost interzicerea oricărei alianţe cu PSD. PNL poate colabora cu PMP, USR-PLUS sau UDMR, însă nu cu social-democraţii.

„Interzicem tuturor organizaţiilor locale să face vreo înţelegere sau vreo colaborare cu PSD. Partidele afine sunt PMP şi USR PLUS. De asemenea, în judeţele cu populaţie maghiară, unde dacă există planuri şi proiecte comune, am permis realizarea de înţelegeri şi alianţe cu reprezentanţii UDMR. Decizia cea mai importantă e interdicţia totală de a face alianţe cu PSD”, a mai spus Orban, potrivit Agerpres.