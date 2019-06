Dăncilă vrea șefia PSD. Parlamentarii care vor vota moţiunea riscă să fie excluşi din partid

Preşedintele interimar al PSD Viorica Dăncilă a anunţat joi, după şedinţa Comitetului Executiv, că este decisă să candideze la preşedinţia PSD, creionând, totodată, care sunt planurile de viitor ale partidului.

Dăncilă a precizat că s-a decis constituirea a patru grupuri de lucru care vor fi implicate în organizarea Congresului partidului care va avea loc pe 29 iunie.

"Unul se va ocupa de updatarea programului de guvernare, pentru mesajul politic, pentru platforma politică, un grup de lucru pentru organizarea Congresului în data de 29 iunie, am stabilit calendarul de activităţi, pentru organizarea conferinţelor judeţene, şi, de asemenea, un grup de lucru pentru modificarea statutului, care deja a lucrat şi care a venit cu propuneri la CEx", a precizat premierul.

Decizia PSD privind moțiunea de cenzură

Dăncilă a mai spus că la Comitetul Executiv s-a discutat despre moţiunea de cenzură. CExN al PSD a decis că parlamentarii social-democraţi vor asigura cvorumul la moţiunea de cenzură, dar nu vor vota.

"Aşa cum au hotărât colegii în Biroul Permanent Naţional, dar şi în grupurile reunite, vom asigura cvorumul, dar nu se va vota A fost o decizie pe care colegii au luat-o prin vot şi care a fost astăzi discutată şi în cadrul CEX", a declarat Dăncilă.

Întrebată dacă este adevărat că a prezentat un sondaj conform căruia PSD a scăzut sub 20%, Dăncilă a răspuns: "Am spus că s-ar putea ca în sondaje să avem mai puțin de 20-23%, important e cum vom acționa pentru că nu vrem o scădere. În cadrul Comitetului Executiv Naţional s-a discutat şi de sondajele de opinie privind candidatura la alegerile prezidenţiale, pentru modul în care vom acţiona în următoarea perioadă. A fost un Comitet Executiv în care aşa cum am stabilit de la bun început fiecare colegă fiecare coleg a avut posibil să îşi spună propria opinie pentru că eu aşa cred că este în democraţie, trebuie să-i ascultăm pe toţi, iar votul să fie cel care va decide direcţia pe care o vom urma", a afirmat Dăncilă.

Parlamentarii social-democraţi care vor vota moţiunea de cenzură riscă să fie excluşi din partid de organizaţiile din care fac parte, a dezvăluit Dăncilă.

"Excluderea nu o face preşedintele partidului, riscă să fie excluşi de organizaţiile din care fac parte. Eu am convingerea că fiecare primar din judeţul respectiv are proiectul cu care a venit în faţa cetăţenilor în comunitatea în care a candidat. Multe dintre aceste proiecte sunt legate de programul de guvernare, multe dintre proiecte sunt legate de deciziile care se vor lua în Guvernul României şi sunt convinsă că cei care i-au votat, cei care i-au susţinut nu i-au susţinut pentru a se poziţiona împotriva propriului Guvern sau a proiectelor la nivel de comunitate sau de judeţ şi atunci se pot confrunta cu această situaţie. (...) Fiecare trebuie să-şi asume modul în care votează la moţiune în faţa electoratului care l-a susţinut, în faţa organizaţiei care l-a susţinut la nivel judeţean", a spus Viorica Dăncilă, la finalul CExN al PSD, informează Agerpres.

Dăncilă: Sunt hotărâtă să candidez la preşedinţia PSD la congresul din 29 iunie

Congresul pentru stabilirea candidatului la Preşedinţie va fi probail în luna iulie.

