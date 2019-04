Dăncilă, replică la apelul celor 12 ambasade: ”Nu fac agenda prim-ministrului”

Pro TV

În niciun stat ambasadorii nu fac agenda prim-ministrului, a declarat miercuri premierul Viorica Dăncilă, în contextul în care douăsprezece ambasade ale mai multor state şi-au exprimat "îngrijorări cu privire la statul de drept" din ţara noastră.

"Astăzi (miercuri - n.r.) am văzut punctul de vedere al unui grup de ambasadori. Am vrut să am o discuţie individuală cu fiecare ambasador din acest grup, dar au refuzat. Le reamintesc doamnelor şi domnilor ambasadori că suntem în România şi că am dialog direct cu omologii mei. Le recomand să se adreseze autorităţilor din ţara din care fac parte, pentru că în niciun stat ambasadorii nu fac agenda prim-ministrului şi eu nu am să permit acest lucru. Trebuie să arate respect pentru România, aşa cum ambasadorii noştri, în fiecare stat, fie membru al Uniunii Europene sau un stat terţ, au respect pentru statul respectiv", a spus premierul, la începutul şedinţei de Guvern.

12 state partenere, îngrijorate de situația statului de drept în România

Douăsprezece ambasade ale mai multor state - parteneri internaţionali şi aliaţi ai României -, printre care Franţa, SUA şi Germania, îşi "exprimă îngrijorări cu privire la statul de drept" din ţara noastră şi solicită părţilor implicate în elaborarea de ordonanţe de urgenţă în domeniul Justiţiei ''să se abţină de la modificări care ar slăbi statul de drept şi capacitatea României de a lupta împotriva criminalităţii şi corupţiei".

Documentul comun, publicat pe paginile de Facebook ale ambasadelor Franţei şi Germaniei, este semnat de următoarele ţări: Austria, Belgia, Canada, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Irlanda, Norvegia, Olanda, Statele Unite ale Americii şi Suedia.

"Noi, parteneri internaţionali şi aliaţi ai României, chemăm toate părţile implicate în elaborarea ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului care modifică legislaţia referitoare la domeniul Justiţiei să se abţină de la modificări care ar slăbi statul de drept şi capacitatea României de a lupta împotriva criminalităţii şi corupţiei", se arată în document.

Semnatarii vorbesc despre faptul că nu a existat un dialog pe această temă. "Din păcate, solicitările noastre oficiale de dialog privind aceste subiecte au rămas fără răspuns de la începutul lunii ianuarie a acestui an", se menţionează în document.

