Clotilde Armand dezvăluie cum arată sediul Companiei de Investiții în sănătate, pentru care se plătește chirie 20.000 € lunar

Primarul Sectorului 1 a postat o înregistrare cu vizita făcută la Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate, pentru al cărei sediu se plătește o chirie lunară de 20.000 €, deși realizările sunt doar un spot publicitar și lansarea unei licitații.

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a postat pe Facebook o înregistrare cu momentul în care reușește să intre în Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate, după ce cu câteva zile înainte nu găsise pe niciunul dintre cei 40 de angajați ai companiei cu sediul în clădirea din Complexul Piața Mureș.

"Am reusit să intru in birourile Companiei unde in urma cu cateva zile n-am gasit pe nimeni din cei 40 de angajati. Despre activitatea acestei companii nu stie nimeni nimic de mai bine de doi ani. Am discutat cu conducerea si am aflat cu ce s-a ocupat. De exemplu, am aflat cat a platit pentru spotul mincinos interzis de CNA despre spitalul care nu exista, difuzat la televiziuni; ce buget are compania; ce investitii au facut in ultimii 2 ani etc", a scris Clotilde Armand, intr-o postare pe Facebook cu înregistrarea discuțiilor.

În înregistrare, Clotilde Armand, însoțită de mai mulți consilieri, descoperă pe rând birourile impresionante în care își desfășoară activitatea cei 40 de angajați ai Companiei de Investiții și Dezvoltare în sănătate, despre care noul primar susține că este foarte greu de găsit, deoarece sediul ei apare de fapt ca fiind la ApaNova.

Clotilde Armand îi cere apoi directoarei acestei instituții să explice modul în care a fost cheltuit bugetul, de la înființarea acestei companii municipale, în octombrie 2018.

Astfel, directoarea explică faptul că suma de 300.000 de euro au fost cheltuită pentru un spot publicitar care anunța construirea unui spital în sectorul 1 al Capitalei, dar care nu există de fapt, el fiind doar o machetă 3D, la acest moment.

În iulie 2020, Clotilde Armand a sesizat CNA in cazul unei reclame electorale realizate de Primaria Sectorului 1 și difuzată de mai multe televiziuni, in care este prezentată ca realizare a primarului PSD, Daniel Tudorache, un spital "construit", dar care exista doar pe hârtie.

CNA a decis ulterior interzicerea reclamei respective.

În finalul înregistrării postate de Clotilde Armand, sunt oferite informații privind modul cum au fost achitați cei 300.000 de euro din bugetul public pentru difuzarea a peste 1000 de spoturi la mai multe posture de televiziune din România.

Rugată să explice de ce instituția nu are un site, deși și-a început activitatea în urmă cu doi ani, directoarea nu a știut să dea o explicație.

La fel s-a întâmplat și atunci când a fost rugată să explice motivul pentru care s-au cheltuit 300.000 de euro pentru spotul publicitar respectiv, în condițiile în care nu s-a demarat construcția spitalului, proiectul fiind doar la stadiul de organizare a unei licitații pentru atribuirea celor 500 de milioane de euro necesare ridicării unității spitalicești.