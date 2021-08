Cîţu: Orban a ales un mod foarte urât să iasă din politică; am 36 de filiale, l-am convins pe Falcă

Premierul Florin Cîţu a afirmat, joi seară, ca răspuns la declaraţiile preşedintelui PNL, Ludovic Orban, că acesta a ales "un mod foarte urât să iasă din politică".

El a adăugat că are susţinerea a 36 de filiale, reuşind să îl aducă de partea sa pe Gheorghe Falcă, liderul PNL Arad.

"Poate mă mai întrebaţi despre declaraţiile lui Ludovic Orban din ultima perioadă şi nu aş vrea să comentez. Spun doar un singur lucru: m-am uitat în ultima perioadă la aceste declaraţii şi cred că domnul Orban a ales un mod foarte urât să iasă din politică", a declarat Florin Cîţu la TVR 1, potrivit Agerpres.

"Sunt un om care construieşte. Am plecat la drum cu câţiva oameni în jurul meu. Am astăzi chiar 35 de filiale, chiar 36, încă una a venit în seara aceasta, filiala Arad, l-am convins pe domnul Falcă. Am stat de vorbă cu fiecare în parte şi le-am explicat viziunea mea şi oamenii au venit alături de mine", a mai spus premierul.