Cîţu: Eu vreau un partid unit; să ne folosim resursele pentru lupta cu adversarul nostru - PSD

Libertatea

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a prezentat, duminică, echipa propusă de el pentru conducerea partidului.

"Este o onoare şi o responsabilitate enormă şi vreau să ştiţi că sunt conştient de această responsabilitate şi de faptul că provocările, ambiţiile pe care le avem în faţă sunt mari, dar când mă uit astăzi la noi - şi am văzut că suntem uniţi - sunt sigur că nicio provocare nu este prea mare pentru PNL în perioada următoare. (...) Am fost sincer când am spus că eu vreau un partid unit, un partid puternic, care să-şi folosească toate resursele şi am văzut că avem resursele ieri, toate resursele pentru lupta cu adversarul nostru politic - PSD. În acest mandat vreau să fiţi mândri că sunteţi liberali, fiecare dintre dumneavoastră. E un obiectiv pe care mi-l asum şi vreau peste tot în România unde suntem să fim mândri că suntem liberali şi asta înseamnă că deciziile pe care le vom lua împreună vor fi decizii doar în interesul românilor. Vom pune mai presus de persoana noastră şi de partid interesul românilor, doar aşa vom câştiga tot în 2024", a spus Cîţu.

Echipa propusă de Florin Cîţu este formată din Rareş Bogdan, Iulian Dumitrescu, Lucian Bode, Gheorghe Flutur - prim-vicepreşedinţi, Dan Vîlceanu - secretar general, Robert Sighiartău, Nicolae Ciucă, Florin Roman, Gheorghe Falcă, Alin Tişe, Virgil Popescu, Cristian Buşoi, Daniela Cîmpean, Sorin Cîmpeanu, Alexandru Muraru, George Stângă, Mircea Fechet, Alin Nica, Pavel Popescu, Adrian Cosma, Alina Gorghiu, Monica Anisie - vicepreşedinţi pe domenii, Cristian Băcanu, Florin Birta, Cristian Buican, Ciprian Ciucu, Daniel Constantin, Bogdan Gheorghiu, Bogdan Huţucă, Eugen Pîrvulescu, Dragoş Soare, Vetuţa Stănescu, Ştefan Stoica, Costel Şoptică, Eugen Ţapu Nazare, Liviu Voiculescu, Gabriel Avramescu, Cristian Tuţă - vicepreşedinţi politici.

Pentru funcţiile de vicepreşedinţi pe regiuni candidează în echipa lui Florin Cîţu - Ionel Bogdan (regiunea nord-est), Ciprian Dobre (centru), Nelu Tătaru (nord-est), Marcel Vela (vest), Hubert Thuma (Bucureşti-Ilfov), Gigel Ştirbu (sud-vest), Silviu Coşea (sud-est), Ciprian Pandea (sud), iar pentru cea de trezorier - Stelian Bujduveanu.

Mai mulţi candidaţi propuşi de Ludovic Orban şi-au retras candidaturile pentru funcţiile de conducere în PNL.