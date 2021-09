Cîţu, despre Orban: Sper că era o declaraţie la supărare; pe mine m-au votat şi pentru parteneriatul cu Iohannis

Pro TV

Premierul Florin Cîţu a declarat, duminică, faptul că îi va da posibilitatea lui Ludovic Orban să-şi clarifice poziţia cu privire la declaraţia conform căreia nu mai există parteneriat între el și președintele Klaus Iohannis.

Liderul liberalilor, premierul Florin Cîţu, a declarat duminică, înainte de începerea Consiliului Naţional al PNL, că îi va da posibilitatea lui Ludovic Orban să-şi clarifice poziţia, în primul Birou Executiv al partidului, cu privire la declaraţia pe care a făcut-o sâmbătă, potrivit căreia între el şi preşedintele Klaus Iohannis "nu mai există niciun parteneriat".

"Aseară am văzut o declaraţie a domnului Ludovic Orban la plecare. Eu sper că era o declaraţie la supărare. Pentru că pe mine m-au votat membrii PNL în majoritate covârşitoare şi pentru parteneriatul cu preşedintele Klaus Iohannis. Aşa că, în primul BEx, eu voi cere domnului Ludovic Orban să-şi clarifice această poziţie, ce vrea să spună. Eu cred că a fost o poziţie spusă la supărare, pentru că planurile noastre de viitor sunt strâns legate de parteneriatul cu preşedintele Klaus Iohannis. Aşa că, în următorul BEx, îi voi da posibilitatea domnului Ludovic Orban să-şi clarifice această poziţie. Dacă nu, o clarificăm noi pentru el", a precizat Cîţu.

Întrebat dacă va propune excluderea lui Orban din partid, Cîţu a reiterat că îi va cere fostului preşedinte al PNL să explice ce a vrut să spună prin acea declaraţie.

"Nu am spus aşa ceva, am spus doar să vină să ne explice ce a vrut să spună cu acea exprimare, când a spus că nu mai există un parteneriat, pentru că PNL şi această conducere are un parteneriat cu preşedintele Klaus Iohannis", a precizat Cîţu.

Ludovic Orban a anunţat sâmbătă, la finalul Congresului PNL, că va demisiona din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi că între el şi şeful statului Klaus Iohannis "nu mai există niciun parteneriat".

"Demisia mea din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor va fi luni pe masa preşedintelui ales, Florin Cîţu", a declarat Orban după anunţarea rezultatelor de la alegerile pentru funcţia de lider al PNL.