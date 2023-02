Ciprian Ciucu a demisionat de la şefia PNL Bucureşti. Cum justifică decizia

„Mi-am depus astăzi demisia din funcţia de preşedinte al organizaţiei PNL Bucureşti. Unicul motiv pentru care am luat această decizie este timpul. În acest context, Sectorul 6 are mult mai mare nevoie de mine iar eu am nevoie de timp pentru a mă ocupa de numeroasele proiecte pe care le-am început. Unele sunt deja finalizate, aşa cum ştiţi, iar altele sunt în derulare. Pentru a le vedea devenite realitate este nevoie ca tot timpul şi energia mea să le dedic oamenilor din Sectorul 6”, a scris Ciprian Ciucu, marţi pe Facebook.

Primarul le-a urat succes colegilor din organizaţia PNL Bucureşti, colegilor din Consiliul General şi a punctat că „toate proiectele noastre pot fi duse la îndeplinire cu dedicare şi seriozitate”.

„De astăzi înainte pentru mine va fi şi mai multă administraţie dar şi mai puţină politică. Pentru Sectorul 6!”, a mai scris Ciprian Ciucu.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , Dată publicare: 28-02-2023 19:14