Ce spune Tăriceanu despre o candidatură a sa la prezidenţiale

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, consideră că desemnarea unui candidat comun la alegerile prezidenţiale din partea PSD-ALDE este "mult prea devreme", iar decizia sa dacă va candida sau nu o va anunţa la începutul anului 2019.

„Să ştiţi că aceste discuţii nu sunt noi. Am mai avut şi în trecut discuţii, am mai primit şi întrebări pe acest subiect, nu mi-am schimbat punctul de vedere. Am convenit cu preşedintele PSD, Liviu Dragnea, la un moment dat să facem o discuţie şi să hotărâm. Cred că preşedintele Liviu Dragnea a vrut să transmită acest mesaj prin viu grai şi nu prin intermediul presei colegilor lui. Nu suntem în situaţia de a lua vreo decizie în acest sens. Cred că e mult prea devreme pentru a lua o decizie privitoare la un candidat comun sau nu şi cine va fi candidatul”, a explicat Călin Popescu Tăriceanu, relatează news.ro.

Întrebat dacă ADE va susţine un candidat al PSD la prezidenţiale, el a spus: “Întrebarea nu e lipsită de sens, dar nu vă pot răspunde în niciun fel în momentul acesta”. De asemenea, chestionat cu privire la dorinţa sa de a candida la alegerile prezidenţiale, liderul ALDE a spus că va anunţa acest lucru la începutul anului viitor.

„Să şitiţi că acest exerciţiu depinde şi de voinţa comună, dar şi de o anumită conjunctură şi de o anumită susţinere politică. Când va fi momentul să discutăm la nivelul politic, evident că vom comunica. (...) Probabil că, dacă o să aveţi răbdare, ştiu că nu aveţi, dar eu mă gândesc că cel mai bun moment (pentru a anunţa candidatura - n.r.) ar fi la începutul anului viitor, în primul trimestru al anului viitor", a precizat Tăriceanu.

Preşedintele PSD Liviu Dragnea susţinecă nu a afirmat nicio clipă că la alegerile prezidenţiale nu va exista un candidat din partea social-democraţilor, ci că ar trebui să fie un candidat comun PSD-ALDE, iar cei mai mulţi membri de partid ar fi fost de acord cu această idee. Dragnea a subliniat că nu are ca obiectiv să candideze el însuşi la alegeri, însă cel mai important este ca preşedintele Klaus Iohannis să nu câştige un nou mandat.

"Ceea ce am prezentat ca şi propunere colegilor mei, am discutat şi ieri, le-am spus şi astăzi, că în opinia mea trebuie să avem un candidat comun. Nu să nu fie un candidat de la PSD, ci să fie un candidat comun PSD-ALDE. Încep discuţiile în partid, stabilim că vom avea un candidat comun, să stabilim dacă şi la europarlamentare vom face la fel şi de asemenea, în termen rezonabil, să stabilim candidatul. Am avut aceste discuţii de principiu, nu s-a luat încă o decizie, dar cei mai mulţi colegi au agrat ideea unui candidat comun”, a declarat sâmbătă Liviu Dragnea în conferinţă de presă, la finalul şedinţei CEx de la Neptun.

