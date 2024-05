Ce pensie va avea Klaus Iohannis, după 10 ani la Cotroceni. „Are indicele cel mai mare în grilă”

Inspectoratul școlar județean din Sibiu, a confirmat că, după 27 de ani, timp în care nu a fost scos la concurs, postul de profesor de fizică de la Colegiul Brukenthal din Sibiu este vacant.

În iunie, președintele Klaus Iohannis, împlinește 65 de ani, și poate ieși la pensie din învățământ.

După 10 ani petrecuți la Cotroceni, și alți 14 ca primar al Sibiului, Klaus Iohannis urmează să primească o pensie consistentă - spre 9.000 de lei, potrivit liderului Federației Naționale Sindicale Alma Mater, Anton Hadăr.

„Are 42 de ani de muncă și 10 ani de președinție. De acolo are indicele cel mai mare în grilă, 12 salarii medii. După părere mea, de acolo acumulează în jur de 4 puncte de pensie pe an. Adică adună 40 de puncte din salariul pe care l-a obținut de la președinție. Mai are anii de predare și de conducere a Inspectoratului Județului Sibiu, unde nu erau salariile foarte mari, eu cred că îi ies vreo 22 de puncte.

Dacă adunăm 40 de puncte de la președinție, cu 22 de puncte de la liceu, cu 25 de puncte de la Primărie, cred că îi vor ieși domnului președinte cam 103 puncte, o pensie de aproximativ 8.400, sau chiar spre 9.000 de lei”, a declarat Anton Hadăr la Antena 3 CNN.

