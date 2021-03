Ce a răspuns Nicușor Dan când a fost întrebat dacă va candida pentru funcția de președinte

Nicuşor Dan afirmă că vizează obţinerea unui nou mandat de primar general al municipiului Bucureşti, el subliniind că nu îşi pune problema unei candidaturi la alegerile prezidenţiale viitoare.

„Îmi doresc încă un mandat de primar pentru că problemele sunt, pe de o parte, mari, netratate sistematic de ani de zile şi, pe de altă parte, anumite proiecte durează patru-cinci ani să le implementezi”, îşi explică Dan intenţiile, conform News.ro.

Întrebat, în emisiunea Insider Politic, difuzată duminică de Prima Tv, dacă va candida la alegerile prezidenţiale din anul 2024,Nicuşor Dan a răspuns: „Nici nu se pune problema”.

„Sunt aşa de multe restanţe pe care Bucureştiul le are şi aşa de multe lucruri de făcut în oraşul ăsta, că nu am alte gânduri. Îmi doresc încă un mandat de primar, desigur, da! Îmi doresc încă un mandat de primar pentru că problemele sunt, pe de o parte, mari, netratate sistematic de ani de zile şi, pe de altă parte, anumite proiecte durează patru-cinci ani să le implementezi, din momentul în care ai luat decizia, până ai scris studiul de fezabilitate, până ai obţinut finanţarea, până ai scris proiectul tehnic, până îl implementezi cu adevărat şi patru ani e foarte puţin, cu atât mai mult în cazul nostru, eu am, de fapt un mandat de 3 ani şi 7 luni”, a afirmat Nicuşor Dan la Prima Tv.

Dan a evitat însă să precizeze care sunt planurile pe care le are în ceea ce priveşte viitorul său politic.

Citește și STB a introdus biletul de călătorie care este valabil o oră. Ce trebuie să știe călătorii

„PNL-ul este partenerul meu, eu sunt primar al Bucureştiului, PNL-ul, împreună cu USR-PLUS face majoritatea în Consiliul General, aşa cum USR-PLUS este partenerul meu în administrarea Bucureştiului. (...) Pentru moment, preocuparea mea este strict administrativă” a declarat Nicuşor Dan duminică, la Prima Tv, întrebat când va deveni membru al Partidului Naţional Liberal.

El a precizat că preşedintele PNL, Ludovic Orban, nu i-a cerut să devină membru de partid.